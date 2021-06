Für alle Kultur-, Kabarett- und Konzertfreunde hat das lange Warten ein Ende: Am Samstag, dem 3. Juli, findet am Hauptplatz die Eröffnung des Kultursommers statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Vor allem regionale Künstler werden auf der Bühne stehen.

Den Anfang machen die Purkersdorfer Monica Weinzettl und Gerold Rudle. Gäste dürfen sich auf Highlights aus ihrem zehnten Programm „zum x-ten Mal“ freuen. Sie erleben hautnah, wie sich die beiden zum „x-ten“ mal am zähen Pärchen-Alltag die Zähne ausbeißen. Das „Heimspiel“ ist für die Kabarettisten etwas Besonderes, wie sie im Vorfeld der NÖN erzählen: „Wir sind viel nervöser als sonst, denn wenn wir versagen, dann schaut dich beim Einkaufengehen, beim Spazierengehen, im Wirtshaus jede und jeder vorwurfsvoll an - oder mitleidig, was noch schlimmer ist. Wenn wir in der ,Fremde’ auftreten, da sind wir am nächsten Tag wieder fort, da spielt das keine so große Rolle.“

Heimspiel für Monica Weinzettl und Gerold Rudle

Das Paar hofft, dass das Wetter mitspielt „und wir alle gemeinsam die Freude verspüren, dass Kultur endlich wieder stattfinden kann“, sagen Weinzettl und Rudle. Sie selbst freuen sich auf die Band „The gruen2g & three girl harmony Project“, die nach ihnen den Abend muskalischen ausklingen lassen wird. „Die Band bringt uns ganz sicher zum Tanzen und zum Rocken. Es ist fantastisch, so tolle Musiker in der ganz nahen Umgebung zu wissen“, so das beliebte Kabarett-Duo.

Mindestens genauso groß ist die Freude bei Uschi Hollauf und Wolfgang Grünzweig: Die beiden Musiker können nach der langen Coronapause die Bühne gar nicht mehr erwarten. „Die Zuhörer dürfen sich auf viele bekannte Nummern freuen“, beschreibt Hollauf, die jahrelang in Purkersdorf gelebt hat, das Programm. „Wir werden auch alte Rocknummern spielen, die Menschen können auf alle Fälle gespannt sein“, ergänzt Grünzweig.