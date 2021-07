Besser hätte man sich die Eröffnung des Purkersdorfer Kultursommers am Hauptplatz gar nicht ausmalen können. Durch den Wegfall von Maskenpflicht und Abstandsregeln im Freien war es fast wie eine Veranstaltung von vor vergangenen Zeiten. Nur die strenge Kontrolle der 3G-Regel am Eingang erinnerte noch an die Corona-Pandemie. „Wir mussten dreimal umplanen, erst einen Tag vorher haben wir den Bescheid bekommen, dass wir die Veranstaltung machen dürfen“, erzählt Organisatorin Elise Madl von der Stadtgemeinde sichtlich erleichtert. Sie freute sich auch über ein volles „Haus“ mit 270 Besuchern. Kein Platz blieb auch in den Schanigärten leer.

Der Eröffnungsabend stand ganz im Zeichen der „Local Heroes“. Den Anfang machten Monica Weinzettl und Gerold Rudle mit ihrem Programm „zum x-ten Mal“. Danach standen Wolfgang Grünzweig und Uschi Hollauf gemeinsam mit ihren Bands auf der Bühne. Diese besondere Formation unter dem Namen „The gruen2g & three girl harmony Project“ gab bekannte Rocknummern zum Besten.

Mehr Fotos und Infos zur Eröffnung des Kultursommers findet ihr in der kommenden Ausgabe der Purkersdorfer NÖN am Mittwoch.