Und fünfjährlich grüßt das Murmeltier. Denn genau vor der Gemeinderatswahl kommt das Thema Autobahnanschlussstelle im Heimbautal auf den Tisch. Bereits vor fünf Jahren kam das Projekt erneut auf. Damals wurden viele Argumente, warum es eine gute Idee sei, und warum es überhaupt gar nicht funktionieren kann, präsentiert.

Martin Gruber-Dorninger Lösung geht nur gemeinsam

Die Meinungen gingen hier immer klar auseinander. Fünf Jahre später hat sich daran nicht viel geändert. Hintergrund ist das immer größer werdende Verkehrsproblem in der Stadtgemeinde. Die Blechlawine wälzt sich in den Morgenstunden auf der B 44 Richtung Osten. Am Abend dasselbe Spiel in entgegengesetzter Richtung.

„Schon allein wegen dem dafür benötigten Flächenverbrauch ist dieses Projekt nicht umsetzbar“ Bürgermeisterin Claudia Bock ist gegen das Projekt

Das Projekt Stadterneuerung ist nun seit einiger Zeit am Laufen, und das Thema „Verkehrskonzept“ steht ganz oben auf der Liste. Im Gemeinderat wurde nun ein Verkehrskonzept in Auftrag gegeben. Dabei kam erneut die seit Jahren geforderte Autobahnanschlussstelle im Heimbautal auf Wolfsgrabens Gemeindegebiet zur Sprache.

„Innerhalb der Stadterneuerung war es dem Arbeitskreis ,Mobilität‘ besonders wichtig, den Fokus auf eine gründliche Zustandsanalyse, Maßnahmen zur Verkehrslenkung und wichtige infrastrukturelle Maßnahmen zu legen“, sagt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. In der Vergangenheit wurde einiges getan, um die Verbesserung der Verkehrssituation in Gang zu setzen.

„Über die letzten Jahre wurden diverse Grundstücke im Namen der Stadtgemeinde angekauft. Dies war dringend nötig, um einen Erneuerungsprozess überhaupt beginnen zu können. Ohne diese Grundlage wäre es nicht möglich, wichtige Themen wie die Verkehrslage Pressbaums ernsthaft verbessern zu können“, erklärt der Bürgermeister dazu.

„Wenn es um eine Verbesserung der Verkehrssituation in Pressbaum geht, dann muss das Konzept auch diese Anschlussstelle beinhalten“

Laut vieler Gemeindemandatare ist die Anschlussstelle im Heimbautal dafür unumgänglich. „Wenn es um eine Verbesserung der Verkehrssituation in Pressbaum geht, dann muss das Konzept auch diese Anschlussstelle beinhalten“, erklärt Vizebürgermeister Alfred Gruber (SPÖ) dazu.

Die Problematik wird auch an das Land weitergetragen, das sich, laut Gruber dann durchaus für eine Anschlussstelle aussprechen könnte, falls Studien eine Verbesserung der Verkehrssituation ergeben.

Letzte Studie vor acht Jahren

„Die letzte Studie wurde vor acht Jahren gemacht. Wenn eine neue ergibt, dass durch die Öffnung einer Anschlussstelle, ein paar tausend Autos weniger durch Pressbaum fahren, dann sprechen einige Argumente klar dafür“, so Vizebürgermeister Gruber.

Wie vor fünf Jahren ist Wolfsgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock auch diesmal dagegen. „Schon allein wegen dem dafür benötigten Flächenverbrauch ist dieses Projekt nicht umsetzbar“, so Bock.

„Wir wollen nicht die Konsequenzen tragen müssen wegen einer schlechten Infrastrukturplanung“

Außerdem möchte sie nicht, dass ihre Gemeinde für die wenig vorausschauende Planung einer Nachbargemeinde herhalten muss. „Wir wollen nicht die Konsequenzen tragen müssen wegen einer schlechten Infrastrukturplanung“, so Bock.

Die Grünen Pressbaums argumentieren bei der Gemeinderatssitzung ähnlich. Sie sind für eine Verbesserung der Mobilitäts-Möglichkeiten innerhalb der Stadtgemeinde. Jene Firma, die nun für das Konzept beauftragt wurde, hat bereits im Jahr 2011 eine Studie im Auftrag der Landesregierung, zu dem Thema „Anschlussstelle Heimbautal“ erstellt.

„Nachdem auch die Pressbaumer ÖVP immer wieder von der neuen Autobahn Auf- und Abfahrt in Wolfsgaben als vermeintliche Lösung aller Verkehrs-Probleme schwärme, hegen wir starke Befürchtungen, dass die Studie erst wieder nur diese eine extrem kostspielige – und langfristig auch wenig zielführende Idee, einzementiere“, so Christine Leininger und Philip Renner von den Grünen unisono.

Einsatz für den Individualverkehr

„Wer zusätzliche Autobahn Auf- und Abfahrten sät, wird langfristig nur noch mehr motorisierten Individual-Verkehr“ ernten, sind sich Christine Leininger und Philip Renner einig.

Auch Umweltstadtrat Michael Sigmund (Grüne) stimmt den beiden in diesem Punkt zu, hofft aber, dass der unliebsame Vorschlag einer Anschlussstelle in Wolfsgaben keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle in der zukünftigen Studie spielt.

„Schließlich soll die Studie ja alle Mobilitäts-Probleme in Pressbaum und auch in der Umgebung untersuchen und dafür dann auch Lösungen bieten. Also auch, wie es zu Verbesserungen im Fuß-, Rad- und Öffi-Verkehr kommen soll.“ Er sieht sich dabei selbst auch in der Pflicht dem Anliegen Nachdruck zu verleihen: „Und es wird an uns liegen, das auch durchgehend einzufordern“, so Sigmund weiter zu dem Thema.