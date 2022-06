Carl Avory & The New Commitments: „Riesenband“ in Purkersdorf

Werbung

Erstmals spielen Carl Avory & The New Commitments am Samstag, 4. Juni in der Bühne in Purkersdorf. „Die Musik ist sensationell“, freut sich Bühne-Chef Karl Takats auf den Abend mit „einer Riesenband, die auftreten wird“.

Aber nicht nur in Purkersdorf hat die Band eine Premiere, sie hat auch nach längerer Zeit endlich wieder einen Auftritt. „The New Commitments“ sind eine Anerkennung an den 1991 erschienenen Film „The Commitments“ und desen unverkennbaren Sound. Sänger Carl Avory interpretiert die Lieder schon seit zehn Jahren auf der Bühne.

Zu hören sind Songs von Aretha Franklin, Al Green, Jackie Wilson, Otis Redding, The Supremes und vielen anderen. Beginn ist wie immer um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Karten gibt es um 25 Euro bei oeticket und eventjet und an der Abendkasse um 28 Euro.

Am 25. Juni ist das letzte Konzert

Weiter geht es in der Bühne dann schon am 6. Juni mit Freunde Schöner! im Rahmen des Blue Monday.

Shlomit Butbul will am Freitag, 10. Juni mit einem Abend voller Überraschungen das Publikum begeistern. Sie singt und erzählt auf Hebräisch, Jiddisch und Wienerisch.

Den Abschluss bilden Madeleine Joel & The Hildeguards mit einer Hommage an Hildegard Knef am Samstag, 25. Juni.

„Im Juli und August wird es bei uns in der Bühne dann noch fünf Kultursommer-Veranstaltungen geben, bevor im Herbst wieder die neue Veranstaltungs-Saison startet“, informiert der Bühne-Chef, der hofft, dass im September ohne Corona-Regeln gestartet werden kann.

