Verkehrsbehinderungen: Arbeiten auf A 1 starten ab Montag

Auf der A 1 zwischen Auhof und dem Knoten Steinhäusl sowie auf der A 21 der Wiener Außenringautobahn werden im gesamten Verlauf kleinflächige Sanierungen der Fahrbahndecke vorgenommen. Die Arbeiten starten am Montag, 6. November. Im Zuge dieser Arbeiten werden in unterschiedlichen Abschnitten Bereiche instandgesetzt, in denen die Fahrbahndecke Risse oder Brüche aufweist.

Auf der A 21 wird ausschließlich in der Nacht zwischen 20 Uhr und 5 Uhr gearbeitet, auf der A 1 auch untertags in der verkehrsarmen Zeit außerhalb der Morgen- und Abendspitzen. In den jeweiligen Arbeitsbereichen steht für den Verkehr immer nur eine Fahrspur zur Verfügung. Das Tempo wird auf 80 km/h reduziert. Die Arbeiten sind auf die prognostizierten Witterungen abgestimmt. Kündigt sich eine starke Kaltfront oder Schnee an, werden die Arbeiten auf der A 1 und der A 21 nicht fortgesetzt. Die Asfinag plant – je nach Witterung – diese Kleinflächensanierungen noch heuer abzuschließen.