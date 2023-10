Preisgeld für Pressbaumer Constantin Badawi

„Wir haben im Endeffekt das Online-Voting gewonnen und in Summe 80.000 Euro Preisgeld seitens der Mega Bildungsmillion erhalten“, freut sich der Bartberger Jungunternehmer Constantin Badawi im Gespräch mit der NÖN. Er ist Projektleiter des Young Entrepreneurs Programme und nahm den Preis kürzlich gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Ifte (Initiative for Teaching Entrepreneurship), Valentin Mayerhofer, von Matthias Strolz entgegen, der mit einer Stiftung die Mega Bildungsmillion ins Leben rief. Insgesamt wurden sechs Teams ausgezeichnet, drei davon erhielten 80.000 Euro, drei weitere je 200.000 Euro. Das Young Entrepreneurs Programme fördert, unterstützt und begleitet Oberstufen-Schüler ein Schuljahr lang, die Geschäftsideen haben und in Projektteams zur Realisierung bringen. „Viele der eingereichten Projekte bei der Mega Bildungsmillion haben mit Wirtschaftsbildung zu tun, von der Volksschule über Unter- und Oberstufe bis hin zur Lehrer-Fortbildung“, erläutert Badawi.

Bewerbungen bis 3. November

Das Young Entrepreneurs Programme hat zum Ziel, nachhaltige oder soziale Projekte bei der Verwirklichung zu unterstützen. Dazu zählen einerseits finanzielle Förderungen, andererseits ganztägige Workshops oder auch Mentoren für die Teams. Sehr beliebt ist bei den Teilnehmern immer die Vernetzung mit anderen Jugendlichen, die an eigenen Projekten arbeiten. Wie gut das Young Entrepreneurs Programme ankommt, zeigte sich beim online Voting mit mehr als 6.000 Teilnehmern, da es hier den ersten Platz belegte. Die Förderung erlaubt dem Programm, mehr Teilnehmer als bisher aufzunehmen und so mehrere Projekte zu unterstützen. Interessierte Oberstufenschüler können sich bis 3. November auf www.young-entrepreneur.eu/mitmachen bewerben. „Für die Bewerbung benötigt man lediglich eine Idee und ein Projektteam. Denn eine Idee reicht bereits, um mit einer gewissen Hilfe etwas Gutes für die Umwelt oder Gesellschaft zu leisten. Das Ziel des Young Entrepreneurs Programme ist, dass diese Ideen nicht mehr aufgrund mangelnder Unterstützung verloren gehen und nie umgesetzt werden, sondern dass Jugendliche aktiv die Zukunft mitgestalten“, betont Constantin Badawi.

Arbeitssession mit Bildungsexperten

Er selbst war vor vier Jahren Teilnehmer des Young Entrepreneurs Programme und hatte seine Geschäftsidee des Kombiticket begründet, bei dem über eine Plattform vergünstigte Freizeitleistungen gebucht werden können (die NÖN berichtete). Seinen Zivildienst absolvierte er in Folge dann bei der Wiener Bildungsinitiative Ifte und ist dort seit nunmehr drei Jahren selbst verantwortlicher Projektleiter des Young Entrepreneurs Programme. „Pro Schuljahr wählen wir 30 Projektteams aus, von Einzelpersonen bis zu einer ganzen Schulklasse. Dabei sind wir in drei Regionen, nämlich in Wien, Klagenfurt und Tirol, vertreten“, erklärt Constantin Badawi. Gegen Schulschluss gibt es für alle 30 Teams eine gemeinsame Veranstaltung in Wien, bei der diese ihre Ideen vor einer Jury präsentieren. An Preisgeldern stehen dafür insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung, Zu den Preisträgern aus Niederösterreich zählten etwa Jugendliche aus Weinhauer-Familien, die einen alkoholfreien Wein entwickelten und davon 40.000 Getränke verkauften. Und Leonie Zinniel und Sophie Kammlander von der Business Education Bruck an der Leitha hatten ein prämiiertes Brettspiel zum Erlernen der Gebärdensprache namens Hand in Hand entwickelt.

Badawi nahm im Rahmen des Forum Alpbach bereits Ende August an einer dreitägigen Arbeitssession mit Bildungsexperten teil, in deren Rahmen es ebenfalls Jurypräsentationen und Ausschüttungen aus der Mega Bildungsstiftung gab. Die große Preisverleihung an sechs Teams findet danach jährlich im Oktober statt.