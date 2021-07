Die Purkersdorfer Schüler bekamen am Freitag ihre Zeugnisse. Und während sie nun ihren wohlverdienten Sommer genießen, befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung schon mit dem Schulbeginn 2021. Die Verkehrsproblematik rund um die Volks- und Mittelschule wurde wieder diskutiert.

Neos und Grüne stellten einen Dringlichkeitsantrag, das Büro Schneider mit der Prüfung eines neuen Schulstraßen-Konzepts zu beauftragen. Enge Gehsteige, geparkte Autos und Stau bei der Kiss & Go-Zone würden die Funktion der Begegnungszone vor der Volksschule untergraben. Und gerade mit der Rückkehr aller Schüler in den Präsenzunterricht und den aktuellen Baustellen habe sich die Situation rund um die Schulen zuletzt verschärft, erklärte Neos-Gemeinderätin Katherine Shields: „Es hat dazu geführt, dass mehr Autos dort unterwegs sind. Für viele ist die Situation unerträglich.“

„Ziel wäre es, erste Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätswoche umzusetzen.“ Katherine Shields (NEOS)

Als ersten Schritt schlugen die Parteien ein zeitlich beschränktes Fahrverbot vor. Dieses soll an Schultagen von 7.15 bis 8 Uhr in der Schöffelgasse, Pummergasse, am Hauptplatz sowie am Hauptplatz –Karl Kurz-Gasse gelten. Ausnahmen soll es – wie beim ersten Konzept – für Radfahrer, Anrainer, Fahrtendienste und Menschen mit Behinderung geben. „Ziel wäre es, erste Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätswoche von 16. bis 22. September umzusetzen“, so Shields.

SPÖ und ÖVP wiesen mehrfach darauf hin, dass sich mit einer Schulstraße das Verkehrschaos nur in andere Straßen verschiebe. „Wir sind alle für einen sicheren Schulweg. Wir haben aber vier Gutachten darüber, dass diese Vorgehensweise, so wie sie bei euch angedacht ist, die Situation nicht ganzheitlich betrachtet, weil die Kaiser Josef-Straße außer Acht gelassen wird“, erklärte SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler in der Sitzung. Zielführender sei es, an die Eltern zu appellieren, ihre Kinder nicht bis vor die Schultüre zu bringen, so der Stadtchef. Nach langer Diskussion einigten sich die Mandatare mehrheitlich darauf, den Antrag zuerst im Verkehrsausschuss zu behandeln. Damit dies zügig über die Bühne gehen könne, betonte Grüne-Gemeinderätin Sabina Keller, würde sie die Kosten für eine Prüfung eruieren. Sie stehe mit dem Büro Schneider bereits in Kontakt.