Gablitzer Mandatare beschließen Bausperre

Zwei ähnliche dringliche Anträge waren es, die für einen Paukenschlag in der zukünftigen Baupolitik der Marktgemeinde Gablitz sorgten. Sowohl ÖVP - gemeinsam mit SPÖ, Neos und FPÖ - als auch Grüne wollten unabhängig voneinander über eine Bausperre abstimmen lassen, „um Schaden abzuwenden“, so der geschäftsführende Gemeinderat Florian Ladenstein (Grüne). Für Bürgermeister Michael Cech war es besonders der unerwartet große Siedlungsdruck im Raume Wien, der rasches Handeln nötig machen würde.

Grüne kritisierten die aus ihrer Sicht intransparente Vorgangsweise

Nachdem der dringliche Antrag der ÖVP einstimmig angenommen worden war, kam es im Rahmen der Tagesordnung zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der Grünen Liste und der ÖVP. So kritisierten die Grünen, dass sie seit Jahren vor den ausufernden Bauvorhaben und der zunehmenden Versiegelung warnen würden, bisherige Vorschläge für moderne Bauregeln und eine Bausperre von der ÖVP jedoch immer abgelehnt wurden. Besonders die großen Bauvorhaben im Zentrum sind den Grünen ein Dorn im Auge. Doch auch die Art und Weise, wie der dringliche Antrag zu Stande kam, stößt auf Unverständnis. „Obwohl laut Bürgermeister seit vielen Wochen daran gearbeitet wird, bekamen wir auch bei konkreten Nachfragen und der Bemühung um eine gemeinsame Vorgangsweise keinerlei Informationen. Uns wurde vorgespielt, dass eine Bausperre kein Thema wäre“, so Fraktionssprecher Gottfried Lamers. Und weiter: „Als Folge wurden wir bei der Sitzung mit einer im Hinterzimmer vorbereiteten Verordnung überrascht.“

Die ÖVP brachte - gemeinsam mit SPÖ, Neos und FPÖ – einen der beiden dringlichen Anträge für eine Bausperre ein. Bürgermeister Michael Cech (ÖVP, l.) und Marcus Richter (SPÖ) waren sich einig. Foto: MG Gablitz

Bürgermeister Michael Cech von der ÖVP wollte diesen Vorwurf so nicht stehen lassen: „Wir haben die Verordnung im kleinen Kreis - gemeinsam mit dem Amtsleiter und externen Experten - in Ruhe im Hintergrund ausgearbeitet, damit nichts nach außen dringt und nicht noch schnell Projekte eingereicht werden.“ Weiters verwies Cech auf die Begrenzung der Bebauungsmöglichkeiten auf maximal zwei Wohneinheiten in der Siedlung, die bereits 2017 beschlossen worden war. Die aktuelle extreme Bautätigkeit entlang der B1 sei damals jedoch nicht abzuschätzen gewesen. Besonders die Infrastruktur, man rechnete damals bis 2035 mit etwa 7.000 Einwohnern in Gablitz, wäre einem weiteren unkontrollierten Anwachsen der Bevölkerungszahl nicht gewachsen. „Ich habe unter anderem versprochen, dass wir immer ausreichend Kinderbetreuungsplätze für Kinder ab einem Lebensjahr haben werden. Das muss und wird so bleiben und die Bausperre ist ein Instrument dazu.“

Alle Parteien stimmten für den Antrag auf Bausperre

Schließlich gab es ein gemeinsames Votieren aller im Gemeinderat vertretenen Parteien für eine Bausperre des großvolumigen Wohnbaus für die Widmung „Bauland Kerngebiet“. Bürgermeister Michael Cech will den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern im Siedlungsgebiet, Zu- und Umbauten bei diesen, bereits eingereichte Bauprojekte und das „Entwicklungsgebiet Ortszentrum Gablitz“ explizit ausgenommen wissen. „Wohnungen sind nichts Schlechtes und werden auch von Gablitzern gebraucht, aber die Geschwindigkeit wollen wir stoppen und mehr Einflussmöglichkeiten für die Gemeinde schaffen. Jetzt haben wir maximal drei Jahre Zeit, einen neuen Bebauungsplan auszuarbeiten. Auch mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.“

Die Grünen Gottfried Lamers, Miriam Üblacker, Fabian Schindelegger (Bezirk St. Pölten), Gina Wörgötter und Florian Ladenstein (v.l.), die für sich reklamieren, bereits seit Jahren auf eine Bausperre zu drängen, wollten auch bei den Einfamilien Foto: Dorota Kaindel

Die Grünen stimmten dem Antrag ebenfalls zu, sie hätten jedoch gerne noch weitere Einflussmöglichkeiten der Gemeinde gesehen. „Auch Einfamilienhäuser versiegeln den Boden. Besser wäre es gewesen, alle Einzelfälle zu prüfen. Dann könnten trotzdem Häuser gebaut werden, aber solche die umweltverträglich sind“, bringt Ladenstein die Ansicht seiner Fraktion auf den Punkt. Und Lamers ergänzt, dass eine derartige „Feigenblatt-Bausperre“ zwar besser als nichts wäre, sie aber zu spät kommen würde, unzählige Ausnahmen hätte und es keine festgelegten Ziele beim Boden- oder Klimaschutz geben würde: „Die anderen Parteien haben sich bewusst entschieden, nur eine Minimalvariante zu beschließen. Der Vorschlag der Grünen Liste, den Bebauungsplan hinsichtlich Boden-, Natur- und Klimaschutz grundlegend zu überarbeiten, blieb somit erfolglos.“

Gemeinderat Andreas Forche (SPÖ) hielt dem entgegen, dass die SPÖ bei einer Beschränkung im Bereich der Einfamilienhäuser nicht für den Antrag gestimmt hätte.

Nachdem alle im Gemeinderat vertretenen Parteien dem Antrag zugestimmt hatten, trat die Verordnung unmittelbar nach der Sitzung, noch am Abend des 30. März, in Kraft.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.