Klimaplan Gablitz: Gemeinde erhöht Taktzahl

Alle waren sich einig. Die im Gemeinderat vertretenen Parteien bekennen sich ohne Ausnahme zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Zielen des Klimaschutzes. Besonders bei Energieunabhängigkeit, einer deutlichen Reduktion der Schadstoffe, umweltfreundlicher Mobilität und mehr Solar und Photovoltaik ziehen alle am selben Strang. Wichtig ist dabei jedoch die Freiwilligkeit, soll keine Kriminalisierung stattfinden. So zumindest die Ergebnisse einer Umfrage der die Marktgemeinde bei der Erstellung des Klimaplanes unterstützenden Beratungsfirma „Umblick“, die für die Auftaktveranstaltung zum Gablitzer Klimaplan bei allen Gemeinderatsparteien durchgeführt wurde. Und um die Dringlichkeit und auch Ernsthaftigkeit, die hinter diesen Bestrebungen stehen, zu unterstreichen, sollen die Planungen mit Ende 2023 abgeschlossen sein.

Bürgermeister Michael Cech sieht das Erreichen dieser ambitionierten Ziele und das Auf-den-Weg-Bringen von konkreten Maßnahmen sehr positiv, wie er in seiner Eröffnungsrede unterstrich: „Früher hat man gedacht, dass Umweltschutz in vielen Bereichen sehr teuer ist. Heute weiß man, dass es sich früher rechnet als gedacht.“ Der Geschäftsführende Gemeinderat Florian Ladenstein unterstreicht, „dass es ein Kraftakt für die Gemeinde und eine gemeinsame Anstrengung für alle ist. Mit neun bis zwölf Tonnen an jährlichen Treibhausgasen pro Kopf sind wir in Gablitz derzeit auf einem deutlich zu hohen Level.“ Aktuell ist Gablitz nur bei drei von sechs der niederösterreichischen Klimaziele für Gemeinden auf dem richtigen Weg. Stromerzeugung durch Photovoltaik, Umstellung auf E-Mobilität und Heizungstausch hinken noch nach. Unter anderem die gerade vonstattengehende Umstellung der Heizanlage von Volksschule, Hort und Festhalle sowie die geplante für den Kindergarten in der Kirchengasse sollen hier gegensteuern.

Gemeinsam mit der Marktgemeinde, im Bild Bürgermeister Michael Cech und Geschäftsführender Gemeinderat Florian Ladenstein, sollen die Einwohner von Gablitz die grüne Energiewende vollziehen. Foto: NÖN, Reinhard Stöckl

Damit Gablitz rascher zukunftsfit wird, luden Marktgemeinde und die Experen von „Umblick“ alle Bürgerinnen und Bürger zu einer großen Infoveranstaltung in die Glashalle. Und viele folgten dieser Einladung und wurden mit Informationen über mögliche Maßnahmen und Tipps zum Kostensparen versorgt. „Aufgrund des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes ist es ab 2040 verboten, Gasheizungen zu betreiben. Die Sinnhaftigkeit, sich jetzt noch eine einzubauen, muss also hinterfragt werden“, verwiesen etwa Bernhard Lutzer und seine Kollegin Michelle Pos von der Beratungsfirma „Umblick“ auf die aktuelle Gesetzeslage. Sie informierten u.a. auch über die Möglichkeiten von Energiegemeinschaften. Gottfried Lamers, der im Bundesministerium für Land- und Fortwirtschaft für Förderungen zuständig ist, klärte bezüglich Möglichkeiten in diesem Gebiet für private Haushalte auf, Gina Wörgötter über die Aktivitäten des Vereins E(h)-Mobil und Architektin Astrid Wessely über Wirtschaftskooperationen. Regen Zuspruch fanden auch die im Vorfeld stattgefundenen Energieberatungsgespräche.

