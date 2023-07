56-Jähriger wegen jahrelanger Misshandlung seiner Ehefrau verurteilt

Als „jahrelanges Martyrium seiner Ehefrau“ beschreibt der Staatsanwalt in seinen Eröffnungsworten die Taten, die ein 56-Jähriger aus der Region seiner Ehefrau zumindest über zehn Jahre angetan haben soll. „Er hat sie grundlos an den Füßen gezogen, über Stiegen geschliffen, sie beschimpft, gewürgt und sie mit seinen Fäusten geschlagen. 2017 oder 2018 hat er seiner Ehefrau mit einem Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge in den Oberschenkel und Unterbauch gestochen. Eine schwere Körperverletzung, die lebensgefährlich sein kann“, erläutert der Staatsanwalt.

Zur, laut Anklage, strafrechtlich gravierendsten Tat dürfte es im Jahr 2021 gekommen sein: einer Vergewaltigung. „Sie haben Ihre Frau zu Boden gedrückt, mit den Fingern penetriert und sie beschimpft und getreten“, hält der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer dem Angeklagten seine Taten vor.

Der 56-jährige Angeklagte hatte bis zum Beginn der Verhandlung vom Recht, seine Aussage zu verweigern, Gebrauch gemacht, bekennt sich zu den Taten zu Beginn der Verhandlung aber teilweise schuldig. Die Messerstiche, die Vergewaltigung sowie die alltägliche Gewaltausübung gibt er anfangs zu. Das ändert sich allerdings im Laufe der Verhandlung auf Nachfrage der Richterin.

„Wir hatten bis 2020 eine schöne Beziehung mit tausend schönen Tagen. Es hat immer wieder Streit gegeben und es ist auch zu Tätigkeiten gekommen“, schildert der Angeklagte. Die Richterin konfrontierte den Mann mit einem konkreten Vorfall im Dezember 2021 und der Aussage seiner Ehefrau. „Er kam schon aggressiv nach Hause. Er hat mich getreten und gegen den Kasten geschubst“, hält die Richterin dem Angeklagten die Aussage vor. „Das stimmt nicht. Ich habe ihr nur eine Ohrfeige gegeben“, entgegnet der Mann.

Angeklagter plädiert auf Eigenverschulden

Bei weiteren Verletzungen, wie etwa einer Verletzung des Steißbeins, nach der die Frau monatelange Schmerzen hatte und nicht sitzen konnte, entgegnet der 56-Jährige lediglich, dass es Eigenverschulden war. „Sie wollte sich auf eine Bank setzen, hat sich aber daneben hingesetzt und ist gefallen.“ Auf Nachfrage, wie es zu einem Bruch des Ellbogens der Frau kam, erklärte er ebenfalls, dass sie sich neben die Bank gesetzt haben solle.

Bezogen auf die Messerstiche erklärt der Angeklagte: „Wir sind beim Couchtisch gesessen und wir haben eine Brettljause gegessen. Ich habe das Fleisch geschnitten und dürfte mit dem Messer abgerutscht sein. Ich habe das aber nicht gemerkt und sie auch nicht. Sie ist erst später zu mir gekommen und hat gesagt, dass sie am Oberschenkel blutet.“ „Wer soll ihnen das glauben?“, entgegnet daraufhin die Richterin und hält ihm die Aussage des Opfers vor, das eine andere Version schildert. „Er ist aggressiv geworden und mit dem Messer auf mich losgegangen. Er hat mich mit den Worten 'du Drecksau' beschimpft“. Der Angeklagte bleibt dabei und betont, dass es passiert sei und es ihm Leid tue.

Nachdem ihm die Richterin mit der Vergewaltigung konfrontiert hat, sagt der Angeklagte, dass die Handlung nicht gegen ihren Willen stattgefunden habe. „Wir haben es dutzende Mal in unserer Ehe so gemacht“, erklärt er. Dass er sie bespuckt und beschimpft haben solle, bestreitet er vehement.

Zudem soll der Mann, wenn er bereits schlecht gelaunt nach Hause kam, seinen zweiten Vornamen benutzt haben. Auf Nachfrage der Richterin, ob das denn stimme, bestätigt der Angeklagte und betont, dass er psychische Probleme habe und bereits in Behandlung sei.

Zahlreiche Vorwürfe können zudem mit Lichtbildern belegt werden, die sich der Angeklagte großteils „nicht erklären“ könne.

Letztendlich entschied das Schöffengericht den 56-Jährigen im Sinne der Anklage für schuldig. Er wird zu fünf Jahren unbedingter Haft sowie einer Zahlung von 5.800 Euro an das Opfer verurteilt. Nicht rechtskräftig.