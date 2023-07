Freispruch nach Drohung in der Justizanstalt-Außenstelle Wilhelmshöhe

Mit dem Kreuzzeichen drückte ein Mann (23) am Landesgericht St. Pölten seine Dankbarkeit nach der Urteilsverkündung aus. Denn der Richter sprach ihn vom Vorwurf der gefährlichen Drohung zum Nachteil eines Justizwachsbeamten in der Justizanstalt-Außenstelle Wilhelmshöhe in Tullnerbach frei.

Der Mann hatte – nach einer Auseinandersetzung im März mit einem anderen Häftling – gegenüber einem Justizwachebeamten gesagt, dass er „ihm (Anm.: den Häftling) den Schädel einschlagen werden“. Zuvor wurden die beiden getrennt, um die Situation zu deeskalieren. Der Häftling, gegen den die Drohung gerichtet gewesen sein soll, habe davon nichts mitbekommen, gab dieser vor Gericht zu Protokoll.

Der Beamte informierte schließlich seinen Vorgesetzten über den Vorfall. Er gab vor Gericht dann an, dass der Häftling dies aus der Emotion heraus gesagt hätte, und er nicht den Eindruck hätte, dass die Drohung gegen ihn gerichtet sei, was den Freispruch zur Folge hatte.