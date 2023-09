Gutachten bestätigte: „Mit Gegenstand Schaf penetriert“

Nach wie vor nicht schuldig bekannte sich ein Mann aus der Region Purkersdorf in der fortgesetzten Verhandlung am Landesgericht St. Pölten, der sich laut Anklage in Wolfsgraben an einem Schaf vergangen haben soll. Die Verhandlung war im März vertagt worden, weil ein Gutachten Klarheit in die Sache bringen sollte.

Nun erklärte eine Sachverständige vor Gericht, wie die Verletzungen beim Schaf im Bereich der Vulva entstanden sein könnten. „Das Tier hatte einen blutigen Schwanz, eine blutige und geschwollene Vulva, Einrisse an der Schleimhaut und Ausfluss“, berichtet die Veterinärmedizinerin. Zudem erklärte sie, dass das Tier über mehrere Tage durch die Verletzungen hochgradige Schmerzen gehabt hätte.

Verletzungen durch Penetration

Der Richter wollte daraufhin wissen, wie es zu den Verletzungen bei dem Tier kommen konnte. Daraufhin meinte die Sachverständige, dass diese „manipulativ durch einen Gegenstand passiert sein müssen.“ Ob es sich dabei um einen Penis oder einen Gegenstand handle, könne man allerdings nicht sagen. Dass die Verletzung durch einen Transport passieren hätte können, wäre ebenso möglich, aber auszuschließen, da das Tier in der letzten Zeit nur auf der Weide in Wolfsgraben gewesen sei.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand daraufhin die weitere Befragung des Angeklagten statt, „da es sich um einen höchstpersönlichen Lebensbereich“ handle, wie der Verteidiger des Angeklagten erklärte.

Bedingte Strafe für Tierquälerei

Der Richter verurteilt den Mann schließlich zu einer bedingten Strafe von sechs Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren. Für ihn sei klar, dass der Angeklagte dem „Tier unnötige Qualen zugefügt“ hätte. Es wurde ein Gegenstand vaginal penetriert, dadurch seien die Verletzungen entstanden. Was es war, könne man nicht sagen. Dass auf dem Tier allerdings Spermaspuren mit der DNA des Angeklagten zu finden waren, dürfte allerdings kein Zufall gewesen sein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.