Gastronomen der Region Purkersdorf: „Wir sind positiv eingestellt“

Endlich wieder ohne Maske oder Kontrolle ins Wirtshaus gehen können – das ist ab 5. März wieder möglich. Die Gastronomen der Region zeigen sich erfreut.

„Ich kann die Lockerungen nur begrüßen. Jetzt ist hoffentlich wieder ein halbwegs normales Leben möglich und die Gastronomie kann ohne Beschränkungen arbeiten“, sagt Christian Koller vom Shakespeare Pub in Purkersdorf.

„Wir haben schon gemerkt, dass wieder mehr Leute kommen.“

Vor allem das Tragen der Maske beschreibt er im NÖN-Gespräch als sehr belastend. „Wir mussten mit der Maske mit unseren Gästen kommunizieren und sie nach ihrer Bestellung fragen. Viele haben uns dann nicht verstanden, das ist schon mühsam.“

Bereits die ersten Lockerungsschritte – die Umstellung von 2G auf 3G – machten sich im Shakespeare Pub bemerkbar. „Wir haben schon gemerkt, dass wieder mehr Leute kommen. Ein Großteil unserer Gäste ist zwar geimpft, die, die nicht geimpft sind, können mit einem negativen Test jetzt auch wieder zu uns kommen“, freut sich Koller.

Ob die Maßnahmen aus epidemiologischer Sicht sinnvoll sind, sei laut dem Gastronom zwar dahingestellt, aus wirtschaftlicher Sicht könne er diese aber nur begrüßen. Roland Mayer vom Gasthaus Mayer in Rekawinkel hat die Lockerungsmaßnahmen kommen sehen. „Ich war allerdings überrascht, dass es jetzt so schnell geht“, erklärt Mayer.

Omikron machte sich bei Gästeanzahl bemerkbar

Im Jänner war das Verhalten der Gäste noch recht verhalten, die Angst vor Omikron machte sich bemerkbar. Seit Anfang Februar geht es wieder bergauf. Mittlerweile gibt es schon Reservierungen für Privatfeiern.

„Wir sind positiv eingestellt, und ich glaube bis Sommer wird es keine neuen Regelungen geben. Wie es im Herbst ausschaut, werden wir sehen und dementsprechend reagieren. Alles ist besser als ein Lockdown“, erklärt Mayer seine Haltung als Gastronom und Veranstalter.

Laut Mayer ist bei Besuchern von Veranstaltungen eine Sensibilität für das Thema und ein verantwortungsvoller Umgang zu bemerken. „Die Einsicht für die Notwendigkeit von Vorsichtsmaßnahmen ist bei unseren Gästen vorhanden. Das stimmt mich auch zuversichtlich für zukünftige Veranstaltungen“, sagt Mayer.

Die Erstellung von Sicherheitskonzepten gehöre zur Routine und die nächsten Veranstaltungen werden mit einer reduzierten Gästeanzahl stattfinden.

Personalmangel dämpft die Freude

Viele Herausforderungen in kurzer Zeit musste bisher Katarina Teichmann meistern. Die Gastronomin übernahm Ende 2021 das Dreimäderlhaus in Wolfsgraben. Kurz nach der Übernahme folgte der Lockdown. Das Wirtshaus zu führen war alles andere als leicht. Jetzt freut sich Teichmann, dass in der Gastronomie wieder Normalität herrscht.

Um den Betrieb – gerade vor der Schanigarten-Saison – wieder voll hochzufahren, braucht die Gastronomin aber dringend Personal. Das trübt die Freude. „Ich suche Personal, vor allem Köche, die gute Hausmannskost kochen können“, so Teichmann. Dann stehe dem Wirtshausbetrieb nichts mehr im Wege.

