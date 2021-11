Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ bietet gratis PCR-Tests

Die Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ reagiert auf die schärferen Corona-Maßnahmen: In Kooperation mit den Apotheken, dem Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz und dem Samariterbund Purkersdorf werden ab 15. November in den Teststraßen gratis PCR-Tests angeboten.

„Wir haben immer zugesagt, dass wir die bestmögliche Versorgung der Region mit Tests und Impfungen sicherstellen wollen.“Der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech

In der Glashalle in Gablitz werden am Montag, Dienstag und am Donnerstag von 7 bis 11 Uhr PCR-Tests abgenommen. Im Foyer des Stadtsaals in Purkersdorf wird es mittwochs von 7 bis 11 Uhr und am Freitagnachmittag von 13 bis 17 Uhr eine Testmöglichkeit geben. Mit den kostenlosen PCR-Tests in den Apotheken von Gablitz, Purkersdorf und Mauerbach gibt es somit für die Bürger von Montag bis Samstag kostenlose PCR-Tests in der Region.

„Wir haben immer zugesagt, dass wir die bestmögliche Versorgung der Region mit Tests und Impfungen sicherstellen wollen. Durch die neuen Regelungen wird ein starker Bedarf an PCR-Tests entstehen. Nur in den Apotheken wird das an seine Grenzen stoßen. Deshalb haben wir eine Kooperation beschlossen“, so Obmann und Bürgermeister von Gablitz Michael Cech.

Pressbaum stellt Teststraße ein

In Pressbaum hat man sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung hingegen dazu entschieden, die Teststraße, die sich derzeit im Rathaus befindet, einzustellen.

Da der Bedarf an Antigen-Tests massiv gesunken ist und die Apotheken und die Spar-Filialen gratis PCR-Tests anbieten, werde man die Teststraße mit 15. November schließen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig aus. Zuletzt kamen nur rund 50 Personen in die Teststraße, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen.