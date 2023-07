Vertreter der Region Wienerwald besuchten Vorzeigebeispiele

„Es war ein sehr interessanter und top organisierter Ausflug“, blickt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) auf die Exkursion der Mitgliedsgemeinden der Klima- und Energiemodellregion Zukunftsraum Wienerwald zurück. Aus allen vier Gemeinden Klosterneuburg, Mauerbach, Pressbaum und Purkersdorf nahmen Vertreterinnen und Vertreter an dem Ausflug teil.

Ziel war das Weinviertel, wo es einige Musterbeispiele zu sehen gab. Die ersten beiden Ziele waren Sierndorf und Spillern, wo die beiden Volksschulen im Mittelpunkt standen. „Hier wurden die Volksschulen saniert beziehungsweise neu gebaut. Das war für uns wichtig zu sehen, da uns ja selbst bald ein Volksschulneubau bevorsteht“, schildert Steinbichler.

Weiter ging es dann nach Hagenbrunn, wo die Begutachtung des klimafitten Dorfplatzes auf dem Programm stand. Zuletzt schauten sich die Teilnehmenden das 360-Grad-Multimodalitäts-Projekt der ÖBB in Korneuburg an. Hier geht es darum, vom Bahnhof unterschiedliche Services und Möglichkeiten anzubieten, um in die Stadt zu gelangen.