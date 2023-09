Styleexpertin Martina Reuter verkaufte ihre Outfits am Flohmarkt

200 Frauen und auch Männer ließen sich Martina Reuters Flohmarkt bei Mary's Mode in Wien nicht entgehen. 400 ihrer Kleider bot die Purkersdorfer Styleexpertin dort an. Natürlich war auch Außergewöhnliches dabei. „Christoph Fälbl hat sich in mein Tigerkostüm verliebt, dass ich während meiner Proben für Dancing Stars getragen habe“, freut sich Reuter.

Aufgrund des großen Erfolges ist bald ein weiterer Flohmarkt geplant. „Dann mit mehreren Promidamen“, so Reuter.