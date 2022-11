Radland-Preis für drei Projekte aus Pressbaum

Zum ersten Mal wurde der Radland-Preis vergeben, ausgezeichnet wurde Engagement für aktive Mobilität in niederösterreichischen Gemeinden. 53 Projekte sind eingereicht worden. Auch die Stadtgemeinde Pressbaum wurde geehrt – und zwar für gleich mehrere Initiativen, nämlich Wadlpass, Gründung der Radlobby Pressbaum sowie „Radausflug nach Wolfsgraben“. Über den Preis freut sich Grünen-Vizebürgermeister Michael Sigmund: „Das ist natürlich ein Ansporn. Uns ist es ein Anliegen, die Rad-Infrastruktur weiter auszubauen.“

Auch Grünen-Gemeinderätin und Radwegbeauftragte Elisabeth Reinthaler ergänzt: „Die Steigerung zur aktiven Mobilität ist uns ein Anliegen.“ So habe man beispielsweise einen ersten Abschnitt des Radweges umgesetzt. Im kommenden Frühjahr soll dann der zweite Abschnitt des „baulich getrennten kombinierten Geh- und Radweges“ – wie es genau heißt – realisiert werden. „Die Strecke ist zwar nur kurz – vom Penny-Kreisverkehr bis zur Ampel Haitzawinkel – jedoch sehr exponiert“, weiß Reinthaler, die auch stolz darauf ist, dass in Pressbaum eine Radlobby gegründet wurde, die ebenfalls gewürdigt wurde.

Eine Anerkennung „für die zahlreichen Bemühungen den Radverkehr in der Region zu thematisieren und das Radfahren alltagstauglich und verkehrssicher zu machen“, sieht Radlobby-Gruppenverantwortliche Katja Bohländer in diesem Preis. Seit der Gründung vor zwei Jahren seien 14 Radlobby-Treffen veranstaltet worden. „Wir haben gleich nach der Gründung der Ortsgruppe die Radbügel bei den lokalen Supermärkten ins Visier genommen und punktuell einen Austausch in sichere, Fahrrad schonende Bügel bewirkt“, berichtet Bohländer. Weiters sei eine Ampelanlage mit einem Bewegungssensor fahrradfit gemacht worden. Die Radlobby Pressbaum zählt derzeit 33 Mitglieder. Bei den regelmäßigen Stammtischrunden sind meistens zehn Personen dabei. Das nächste Treffen findet übrigens am 21. Dezember im Café Corso statt. „Themen sind Neujahrsradeln und Erkenntnisse aus dem ersten großen Vernetzungstreffen der vielen Ortsgruppen der Radlobby“, informiert Bohländer.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.