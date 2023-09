Umweltzeichen ans BG/BRG Purkersdorf verliehen

Seit 2019 ist das BG/BRG Purkersdorf Umweltzeichen-Schule. Heuer unterzog sich die Schule einer Rezertifizierung und konnte durch zahlreiche Projekte zum Thema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ sowie die Integration von umweltbewusstem Handeln im Schulalltag erneut ihr Engagement für die Umwelt unter Beweis stellen (die NÖN berichtete).

Kürzlich erfolgte die offizielle Verleihung des Umweltzeichens. Neben dem BG/BRG Purkersdorf wurden sechs weitere Schulen in Niederösterreich mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert: Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik Frohsdorf, Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg, Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum, Höhere Technische Bundeslehranstalt Hollabrunn, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Mödling und die Volksschule Münchendorf.

Das Gütesiegel schafft Strukturen, um Umwelt, Gesundheit und Bildungsqualität bestmöglich in den Schulalltag zu integrieren. Die Maßnahmen, die von den Bildungseinrichtungen gesetzt werden, orientieren sich alle an der Richtlinie UZ 301 des Österreichischen Umweltzeichens. Innerhalb dieses Rahmens gibt es aber vielfältige und kreative Wege der Umsetzung, die auch bis in die Schulklassen reichen und auf spielerische Weise den bewussten Umgang mit Nachhaltigkeit vermitteln.

„Eine gute Ausbildung von Schülerinnen und Schülern ist die beste Versicherung für unsere gemeinsame Zukunft. Dazu gehört natürlich auch das Wissen über unseren Planeten, unsere Umwelt und unser Klima“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grünen) bei der Verleihung.

Auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigte sich beeindruckt vom Engagement, das die Direktoren, Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler selbst in den Bildungseinrichtungen zum Thema Umweltschutz leisten: „Mein Ziel ist es, den Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsgedanken im gesamten Bildungsbereich noch stärker zu verankern. Das Umweltzeichen ist eine wichtige Initiative, um besonders nachhaltige Schulen auszuzeichnen.

Seit mehr als 30 Jahren ist das Umweltzeichen eine Orientierungshilfe im Umwelt- und Klimaschutz. Produkte und Dienstleistungen, die diese Auszeichnung erhalten, erfüllen strenge Umweltkriterien, die durch ein unabhängiges Gesamtgutachten nachgewiesen werden müssen. Insgesamt gibt es bereits 1.300 Lizenznehmer aus den verschiedensten Branchen.