„Erfolgsfrühstück“ für die Unternehmensgründer der Region

„Wir haben in unserem Bezirk eine vielfältige Gründerlandschaft, worauf wir sehr stolz sind. Es ist uns ein großes Anliegen, jede Gründerin und jeden Gründer individuell auf seinem oder ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten“, informierte Wirtschaftskammer-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger. Dazu gehöre, so der Obmann, „dass wir nicht nur alle rechtlichen Fragen, die die Unternehmensgründung betreffen, abdecken, sondern auch ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Gerade am Anfang des Unternehmerlebens ist es wichtig, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen.“ Neben der Beantwortung der Fragen kam auch das Netzwerken nicht zu kurz.