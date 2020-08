„Der Kunstkeller sind Räumlichkeiten, die den Leuten in der Umgebung die Möglichkeit bietet, ihre Kunstwerke auszustellen und einem Publikum zugänglich zu machen“, so beschreibt Besitzer Josef Vyborny den Kunstkeller Gablitz.

Die Idee, den Kunstkeller zu gründen, war eine relativ spontane, wie er erzählt. „Eine Künstlerin hat bei mir eine Wohnung gekauft und nachdem sie die Wohnung bezogen hatte, hat sie gesagt, ich solle mir die Wohnung anschauen, wie sie geworden ist. Wir sind nicht nur Makler, sondern haben auch persönlichen Kontakt.“

Er habe sich schließlich die Wohnung angesehen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass ein Zimmer mit Bildern vollgeräumt war. „Ich habe gefragt, was sie mit den Bildern mache und sie hat darauf gesagt, dass sie malt, aber keine Möglichkeit zum Ausstellen hat. Das war dann eigentlich die Idee, wo ich gesagt habe, dass sie die Bilder im Keller aufhängen kann – damals noch nicht als Kunstkeller. Das war der Ursprung vom Gedanken vom Gablitzer Kunstkeller“, sagt Vyborny.

Ursprünglich nutzte Vyborny den Keller als sein Fotostudio – er ist leidenschaftlicher Fotograf. „Ich fotografiere gerne und bearbeite die Bilder dann anschließend. Das ist mein Hobby“, erzählt der Immobilienfachmann, der die Firma mittlerweile an seine Tochter übergeben hat.

Mittlerweile hat er mehr Kunstwerke für seinen Keller, als er aufhängen kann. Deswegen wechseln die Stücke regelmäßig. „Jeder, der gerne bei mir im Gablitzer Kunstkeller ausstellen möchte, ist herzlich willkommen“, so Vyborny. Der Fokus liegt zwar auf regionalen Künstler, einige Bilder eines Klagenfurters gibt es allerdings auch zu sehen.

Ein Bild – mehrere Künstler

Ein Anliegen ist Vyborny auch die Unterstützung der Vorstadtherzen, bei der seine Tochter engagiert ist. „Ich habe vor einigen Jahren eine Leinwand im Kunstkeller aufgestellt. Mehrere Künstler haben dann gemeinsam an einem Bild gearbeitet. Die einzige Vorgabe dabei war, dass das Thema des Bilds Wien ist“, erzählt Vyborny.

Anschließend ließ er das Kunstwerk versteigern. „Ich habe es selbst ersteigert und mich danach dazu entschieden, es auf Stofftaschen drucken zu lassen“, so der Kunstliebhaber. Die Taschen gibt es bei ihm zu kaufen, ein Teil des Erlöses wird an den Verein Vorstadtherzen gespendet.

Bereits mehrmals fanden im Kunstkeller verschiedene Veranstaltungen statt. Für Ende November ist die nächste große Kunstausstellung geplant, allerdings nicht im Kunstkeller, sondern in der Gablitzer Festhalle. „Die Festhalle bietet genügend Platz, dass alle Künstler die Möglichkeit haben, auszustellen und sich zu präsentieren“, erzählt der pensionierte Immobilienfachmann.

An zwei Tagen, am 20. sowie am 21. November, kommen Kunstliebhaber auf ihre Kosten. Im Frühling ist zudem ein großes Kunstfest in Gablitz geplant. „Eigentlich hätte das Fest heuer schon stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise haben wir es auf nächstes Jahr verschoben“, erklärt Vyborny.

Der Kunstkeller Gablitz befindet sich auf der Hauptstraße 26 und ist jeden Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Der Kunstkeller – „Ein Treffpunkt für Leute, die sich für Kunst interessieren“, so Vyborny abschließend.