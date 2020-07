„Mit drei Flaschen Rotwein stand Dokumentarfilmer-Legende Nick Broomfield vor meiner Haustür in Purkersdorf und fragte ‚Are you Rudi Dolezal‘“, erinnert sich Rudi Dolezal. Der Grund: Er wollte unveröffentlichtes Material über Whitney Houston kaufen. Zu dieser Zeit hatte Dolezal bereits einen fertigen Film über die Musiklegende in der Schublade liegen und zeigte ihn Broomfield. Material verkaufte er ihm allerdings nicht.

Der Brite war begeistert von dem Film und schlug Dolezal vor, gemeinsam eine Doku über Whitney Houston zu machen. In Purkersdorf, Los Angeles, London und Miami trafen sich die beiden Regisseure daraufhin, um das Konzept für „Whitney Houston – Can I Be Me“ zu erarbeiten.

Die Mischung der beiden Filmschaffenden war sehr erfolgreich - in London (Ausstrahlung im BBC Hauptabendprogramm) und in den USA und Canada (Showtime) erhielt der Film hervorragende Kritiken, vor allem Dolezals Houston-Interviews wurden gelobt, sowie die Nähe, die sie für Dolezal zuließ, bewundert. Der Film wird am Freitag, 17. Juli, um 22.05 Uhr auf Arte und damit erstmals im Free-TV gezeigt.