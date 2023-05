Zeitreise mit „Lebenden Büchern“ in der Stadtbibliothek Pressbaum

Die Veranstaltungsreihe “Lebendes Buch” der Stadtbibliothek Pressbaum zeigte erneut das große Interesse an den Erinnerungen der Ortsältesten. Letzte Woche stellte sich Karl-Heinz Dorfinger in den Dienst der guten Sache. Er erzählte von seiner Jugend in Tullnerbach und Pressbaum. Dorfinger kam im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern von Salzburg in den Wienerwald. Gemeinsam mit dem Historiker Dieter Halama erzählte Dorfinger von den damals ansässigen Geschäften entlang der Bundesstraße, den wechselnden Bürgermeistern und Pfarrern, dem Kriminalfall Dostal oder dem Fußball- und Badmintonverein und den Stemmern vom KSV Pressbaum.

“Ich bin sehr stolz auf unsere Ortsältesten und hoffe mit diesen Aktivitäten eine Brücke zu den jüngeren Generationen schaffen zu können”, zeigt sich Sonja Lötsch, Leiterin der Stadtbibliothek, stolz. Das Publikum war weit über die geplante Veranstaltungsdauer hinaus interessiert. Beim anschließenden Austausch haben sich tolle Gespräche und Vernetzungen unter den Gästen und mit der Bibliothek ergeben. Es haben sich auch weitere Interessierte für das Projekt gemeldet. Wer lieber in kleinerem Rahmen seine Erinnerungen teilen möchte, kann dies bei einem der nächsten Erzähl-Cafes der Stadtbibliothek Pressbaum machen. Nähere Informationen sind in der Stadtbibliothek Pressbaum erhältlich.

