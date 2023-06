Gabriela Orosel vom Naturpark Purkersdorf traf Susanne Rosenkranz

„Naturparke erfüllen wichtige Aufgaben im Naturschutz und spielen eine große Rolle bei der Regionalentwicklung. Mir war es wichtig zu erfahren, welche Unterstützung sie dafür brauchen und wo vielleicht der Schuh drückt“, sagt Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz, die deshalb die Vertreter der Naturparke nach St. Pölten einlud. Mit dabei war auch Gabriela Orosel, Geschäftsführerin des Naturparks Purkersdorf, die ihre Anliegen aus Purkersdorf vorbrachte.

„Wir haben nach einer gemeinsamen Vorstellung aller Naturparke in NÖ insbesondere die aktuellen Herausforderungen für unseren Naturpark angeführt. Neben den steigenden Anforderungen an ein naturtouristisches Ausflugsgebiet am Rande einer Großstadt mit der damit verbundenen Professionalisierung sowie den zahlreichen Schwerpunktarbeiten im Naturschutz fallen darüber hinaus auch viele Tätigkeiten an, die nicht direkt dem Naturschutz untergeordnet sind“, schildert Gabriela Orosel. Zu letzterem zählen etwa das tägliche Kontrollieren sowie Entsorgen von achtlos weggeworfenem Müll, die Versorgung der im Naturpark lebenden Tiere oder die Instandhaltung der Spielplätze und Erholungsbereiche.

„Besonders hervorgehoben haben wir die verstärkte Zusammenarbeit mit der Naturparkgemeinde Purkersdorf und unsere waldpädagogische Arbeit (Wald ist Klasse) sowie das vielfältige Bildungsprogramm und die geplante Erweiterung mit der Schaffung einer Waldklasse für noch mehr Unterricht im Freien“, erklärt die Naturpark-Geschäftsführerin abschließend.