Tullnerbacher holt Bronze bei den Gartengestaltern

„Es war zwar extrem stressig, aber eine super lässige Erfahrung“, erzählt Noah Knapp aus Tullnerbach, Gartengestalter bei Kramer und Kramer in Zöfing bei Judenau. „Die ganze Truppe war total nett und es war richtig eng am Ende. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Angetreten ist der gebürtige Tiroler mit seinem Freund Simon Berner, der bei der Galateich GmbH in Zwettl arbeitet. „Wir haben uns schon ein Zimmer geteilt, als wir die Gartenbauschule in Langenlois besucht haben. Wir kennen uns also richtig gut.“ So haben sie sich oft getroffen, um gemeinsam zu trainieren.

Über die Bronzene freut sich auch Knapps Chef, Bernhard Kramer. „Die Skills sind eine sehr sinnvolle und wertvolle Möglichkeit für junge Menschen, sich zu messen. Noah hat das super gemacht. Wir sind sehr stolz auf seine Leistung“, so Kramer.

Stolz auf den bronzenen Gartengestalter ist auch Thomas Kaltenböck, Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Die Leistung der Jungfachkräfte ist nicht hoch genug einzuschätzen. Mit ihren Fähigkeiten und ihrem Ehrgeiz haben sie auf ganzer Linie überzeugt und unser Bundesland würdig vertreten. Großer Dank gebührt aber auch den niederösterreichischen Ausbildungsbetrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn nur durch ihre Unterstützung und die Top-Ausbildung sind solche Leistungen bei Wettkämpfen möglich.“

Neben Knapp und Berner haben auch zwei weitere Teilnehmer aus Niederösterreich überzeugt. Florist Manuel Bender (Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt) wird Staatsmeister und Raphael Gremmel (MAN Truck and Bus aus Bad Fischau) sicherte sich den Vizestaatsmeistertitel.