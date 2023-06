Purkersdorfer Herbert Schwarz: „Die Partei geht den Bach runter“

„Es ist einfach unfassbar, was sich in der SPÖ gerade abspielt. Die Partei geht den Bach runter“, ist Herbert Schwarz verärgert und entsetzt. Er hat daher beschlossen aus der Partei auszutreten und bereits ein Schreiben in die Parteizentrale gesandt. „Das Thema SPÖ hat sich für mich erledigt“, sagt er. Gemeinderat in Purkersdorf will er aber weiterhin bleiben. „Ich mache als freier Mandatar weiter“, meint Schwarz im NÖN-Gespräch.

Mit dem Gedanken, dass er aus der Partei austritt, hat er schon mehrmals gespielt. „Begonnen hat alles, als die ehemalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner keinen Weg zur Zusammenarbeit gefunden hatte. Schon damals war ich sauer“, berichtet Schwarz. Als dann der vermeintliche neue Parteichef Hans Peter Doskozil noch am Parteitag eine Zusammenarbeit mit FPÖ und ÖVP ausgeschlossen hatte, sei der Wunsch zum Austritt konkreter geworden. „Das hat mich schon immer geärgert und das ist einfach der falsche Weg. Man muss auf alle zugehen und einen Konsens finden. Auf die NEOS, die Grünen, aber auch auf FPÖ und ÖVP“, meint Schwarz. Der Wählerwille sei zu beachten.

„Kannst eh bis drei zählen?“

Dass dann auch noch der falsche Mann am Parteitag aufgrund eines Fehlers bei der Auszählung als neuer SPÖ-Chef präsentiert wurde, hat für den Purkersdorfer das Fass zum Überlaufen gebracht. „So etwas kann und darf nicht passieren.“ Ein paar Scherze seiner Bekannten musste er sich dazu natürlich auch anhören. „Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich eh bis drei zählen kann“, so Schwarz.

Mit Doskozil als neuen Parteichef hätte sich der Purkersdorfer auch noch arrangieren können. „Ich bin grundsätzlich für alles offen, aber Babler ist einfach nicht mein Mann“, so Schwarz. Er fügt aber hinzu: „Vielleicht gelingt es ihm aber trotzdem, die Partei auf Schiene zu bringen.“ Der SPÖ wünscht er trotzdem alles Gute für die Zukunft.

Schwarz war seit 2013 Parteimitglied der SPÖ, der ehemalige Bürgermeister Karl Schlögl hat ihn 2015 in die Gemeindepolitik geholt. Schon vorher war der Polizist Personalvertreter bei der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen im 15. Wiener Gemeindebezirk.