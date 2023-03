Edmund: 2.000 Euro für die Gruft

2.000 Euro haben Edmund und Chris Steger kürzlich gemeinsam an die Gruft gespendet. Sämtliche Einnahmen aus Downloads des Weihnachtsliedes „Stü is die Nocht“ gingen nämlich an die Obdachlosenhilfe Gruft. „Insgesamt waren es 877,12 Euro, die sich durch Streams und Downloads ergeben haben“, sagt Markus Kadensky von Edmund. Gemeinsam mit ihrem Mananger haben sie sich dann entschlossen, die Spendensumme auf 2.000 Euro anzuheben.

Mit „Stü is die Nocht“ haben Edmund und Chris Steger ihre eigene Version vom bekanntesten Weihnachtslied der Welt geschaffen. Gesungen wird natürlich im Dialekt.

