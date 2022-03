Neunteufel über Ambros und Purkersdorf: „Wolfgang war der Impulsgeber“

„Schifoan“, „Zwickt`s mi“ und „Da Hofa“ – Austropop-Legende Wolfgang Ambros wird 70. Am kommenden Samstag, 19. März feiert er Geburtstag. „In kleinem Kreis, an einem geheimen Ort“, wie Ambros-Freund Niki Neunteufel gegenüber der NÖN verrät. Er hat Ambros bereits gratuliert und ein Wochenende mit ihm in Tirol verbracht.

2019 ist Wolfgang Ambros zum letzten Mal am Purkersdorfer Hauptplatz aufgetreten. Es war das letzte große Open-Air-Konzert vor der Pandemie. Foto: Archiv/Ernst Jauck

„Ich wünsche Wolfgang, dass er noch viele Jahre gesundheitlich so beinander bleibt und auftreten kann. Das ist sein Lebenselixier, daraus schöpft er Kraft. Außerdem soll er weiterhin mit seiner Uta so glücklich bleiben“, so Neunteufel.

Die Familiengeschichten von Ambros und Neunteufel sind eng miteinander verbunden. „Meine Großmutter und seine Mutter waren befreundet. Wolfgang hat immer bei uns im Gasthaus gewartet, bis seine Mama mit dem Unterrichten fertig war“, erzählt der Szene-Wirt. Sohn Matthias Ambros habe außerdem viele Jahre im Nikodemus gearbeitet.

Ambros sei für ihn immer wie ein großer Bruder gewesen. „Er hat mich massiv unterstützt und mir Mut gemacht. Ohne Wolfgang hätte es das Nikodemus in dieser Form wohl nicht gegeben“, so Neunteufel, der das Lokal mit nur 23 Jahren eröffnete. „Wolfgang war immer an meiner Seite und hat mir geholfen, wenn er das Gefühl hatte, es geht nicht in die richtige Richtung“, erzählt der Nikodemus-Wirt.

„Open-Air-Sommer wären nicht so groß geworden“

Aber nicht nur am Projekt Nikodemus war Ambros maßgeblich beteiligt. „Er hat die kulturelle Entwicklung in der Region geprägt“, ist sich Neunteufel sicher. Ohne seine Unterstützung wären die Open-Air-Sommer nicht so groß geworden.

„Ohne sein Zutun wären wohl EAV, Fendrich oder Danzer nie am Purkersdorfer Hauptplatz aufgetreten. Wolfgang war der Impulsgeber. Austria 3 ist ja 1997 ebenfalls in Purkersdorf gegründet worden. In kaum einer niederösterreichischen Stadt ist kulturell so viel los wie in Purkersdorf“, so Neunteufel, der niemanden kennt, der mit der Region so verbunden ist, „auch wenn Wolfgang jetzt in Tirol lebt“.

Was ihn für Ambros besonders freut, ist, dass er zu Lebzeiten so große Wertschätzung – auch von den Medien – erfährt. „Stars, wie Falco haben das ja leider nicht bekommen“, meint Neunteufel.

Froh ist er auch darüber, dass es seinem Freund wieder besser geht. „Er wurde an der Wirbelsäule operiert, vorher hatte er große Schmerzen.“ Zum Gehen benötige er zwar einen Stock, aber er sei stabil. „Vor zwei Jahren hat es ja nicht so gut ausgesehen, jetzt ist aber voller positiver Energie“, weiß Neunteufel.

2022 wird der Austropop gefeiert

Auch auftreten kann er. „2022 wird ein großes Ambros-Jahr“, freut sich Neunteufel. Neben dem runden Geburtstag werden heuer auch zehn Jahre Wir 4 und 25 Jahre Austria 3 im Spätsommer gefeiert.

Wolfgang Ambros wurde in Wien geboren und hat die ersten Jahre seines Lebens in Wolfsgraben verbracht, bevor er mit seiner Familie nach Pressbaum zog.

1971 begann seine Karriere mit nur 19 Jahren. Der Mitbegründer des Austropop veröffentlichte den Song „Da Hofa“, der sofort auf Platz eins der Ö3-Hitparade einstieg und acht Wochen auf dieser Position blieb.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden