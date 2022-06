Erfolg für Brutus: Preisregen für Wolfsgrabener Alpakahof

Werbung

Auf saftiggrünen Wiesen und in großzügigen Stallungen lebt in Wolfsgraben der Alpakahengst Brutus. Aktuell ist er der ganze Stolz der Familie Lautner, die den Zuchtbetrieb führt.

Der Hof nahm im Frühjahr dieses Jahres wieder an zwei bedeutenden Bewerben teil. Das Ergebnis in beiden Bewertungen: Ein ansehnlicher Preisregen, der die Zuchtentscheidungen der Vorjahre bestätigt.

Stolz präsentieren die Züchter Christian Lautner und Hannes Lautner die Trophäen und Schleifen, die sie mit Brutus verdienten. Für ein Foto blickt der Alpakahengst anfangs noch misstrauisch in die Linse. Richtig pudelwohl fühlen sich Alpakas immer in der Herde. Foto: Huebmer

Im Rahmen der nationalen Alpakashow holte der Alpakahof 14 Titel, darunter acht erste Plätze. In der internationalen Vliesshow gab es ebenfalls einige Topplatzierungen.

Alpakahengst Brutus ist drei Jahre alt. Er wurde am Hof geboren und von Familie Lautner liebevoll großgezogen. Seit über vier Jahren gibt es den Hof. „Zum ersten Mal holte der Betrieb den Titel „Best of Show“, erzählt Alpakahof-Chef Christian Lautner. „Wir haben das Glück gehabt auf die richtigen Pferde zu setzen“, sagt er.

Die ständige Verbesserung in der Zucht gelingt dem Wolfsgrabner Züchter sehr gut. „Welche Kombination ist die Beste?“ Diese Frage gilt es mit Bedacht auf die Gesundheit der Tiere zu beantworten.

Die Erfahrungen und ein fundiertes erworbenes Wissen sind das Rüstzeug für einen nachhaltigen Zuchterfolg. Die beiden heurigen Bewertungen unterstreichen einmal mehr das gute Händchen, das am Wolfsgrabner Alpakahof für das Wohl der Tiere und letztlich für den nachhaltigen Zuchterfolg spricht.

Insgesamt 36 Tiere am Alpakahof

Die Lautners haben das richtige Gespür für die Zucht. Es gilt für sie, die Merkmale des Tieres zu veredeln. Bei Alpakas ist selbst die Wellung des weichen Haares ein Schwergewicht unter den Qualitätskriterien. Die Feinheit des Alpakahaares, der Körperbau, die Gesundheit, die Stellung der zierlichen Beine und die Zahnstellung - unter der Herde gibt es extreme Unterschiede.

Die Veredelung aller Eigenschaften bringen die Lautners immer mit dem Wohlergehen und damit der Gesundheit ihrer insgesamt derzeit 36 Tieren in Einklang. Brutus wurde am Hof in Wolfsgraben geboren. Der 3-jährige Hengst zeigt sich seinen Besuchern zahm. Das Vlies des Tieres ist bereits beim ersten Kontakt von hoher Qualität. Familie Lautner hat mit Brutus einen weiteren Zuchterfolg erzielt.

Wer den Hof in der Forsthausstraße besuchen möchte, kann sich zu einer Führung oder Wanderung unter 0664/2319392 anmelden.

