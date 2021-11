Gablitzer Rosenbier überzeugte bei Staatsmeisterschaften

In der Gablitzer Privatbrauerei gibt es wieder einen Grund zum Jubeln: Markus Führer konnte bei den Staatsmeisterschaften der Brauereien und Hausbrauer mit seinem Rosenbier „Gablitzer Kleinod“ den 2. Platz für sich gewinnen.

„Nachdem meine Frau Rosen liebt, habe ich das Bier schon vor vielen Jahren kreiert und zu unserem Hochzeitstag gebraut“, erzählt Führer.

Wer sich vom Geschmack des Bieres überzeugen will, kann das auf dem neuen Standort der Privatbrauerei an der Linzerstraße 61 in Purkersdorf tun. Wie berichtet ist die Privatbrauerei übersiedelt.

Adventmarkt in der Brauerei

Eine Eröffnungsfeier steht zwar noch aus, Markus Führer lädt aber vom 19. November bis zum 23. Dezember jedes Wochenende zum „Advent in die Brauerei“ ein.

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag ist von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Neben dem Gablitzer Bier warten auf die Gäste Winzer-Glühwein sowie Speisen vom Falstaff-prämierten Koch Oliver Hüttl.