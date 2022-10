Gastro-Nachwuchs aus der Region Purkersdorf preisgekrönt

Die Tullnerbacherin Selina Schletz wurde letzte Woche als beste Hotel- und Gastgewerbeassistentin bei den Bewerben Junior Skills der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet. Schletz ist im zweiten Lehrjahr im Seminarhotel Lengbachhof in Altlengbach tätig.

Die NÖN erreichte sie in der Landesberufsschule für Gastronomie in Waldegg, wo auch der Bewerb für die Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie stattfand: „Ich bin sehr glücklich über die Auszeichnung, mein Klassenvorstand hat uns motiviert, teilzunehmen. Wir waren insgesamt drei aus meiner Klasse“, so die aufgeweckte 17-Jährige.

Auch ihre Chefs Angelika Schubirsch und Hans Böswarth, Eigentümer des Lengbachhofs sowie ihre Lehrbeauftragte im Betrieb, Margarete Andorfer, unterstützten die Jugendliche und freuten sich sehr über deren Erfolg.

Vorbereitung für Lehrprüfung

„Die Aufgabenstellungen waren für mich relativ einfach, ich kannte schon alles aus Unterricht und Betrieb“, erzählt Schletz. Und ergänzt: „Es war auch eine gute Übung für den Abschluss der Lehrprüfung.“ So schrieb sie im theoretischen Teil ein Angebot, eine Rechnung, eine Menükarte und beantwortete ein Beschwerdemail. Im Praxisteil führte sie ein Check-in durch und nahm eine Reklamation entgegen.

Stolz ist auch Lehrherr Georg Bläuel, vielfach ausgezeichneter Koch und Juniorchef des Mauerbacher Berghotels Tulbingerkogel, auf seinen Kochlehrling Lukas Marichowski. Der Katzelsdorfer macht eine Doppellehre als Koch und Restaurantfachmann, er erreichte von 20 teilnehmenden angehenden Köchen den ersten Platz.

Vorgabe war ein Drei-Gang-Menü zum Motto „Goldener Herbst“ mit den Hauptprodukten Lachsforelle, Ente, Erdäpfel, Rotkraut, Buttermilch, Birne und Karamell. „Es freut mich sehr, so einen motivierten jungen Mitarbeiter bei uns im Haus zu haben“, betont Bläuel.

Seit er Küchenchef ist, ist Lukas Marichowski der erste Lehrling, der sich dieser Herausforderung gestellt hat. Bläuel schätzt es, wenn er sein umfangreiches Können und Wissen erfolgversprechend weitergeben kann und vielversprechenden Nachwuchs heranbilden darf: „Solche Talente zu unterstützen und zu fördern ist eine große Freude. Im April fahren wir dann gemeinsam zum Bundesbewerb Junior Skills Austria, den Staatsmeisterschaften in Villach“, sieht er dem Ausflug mit seinem Schützling zuversichtlich entgegen. Dieser wird bis dahin bestimmt noch in viele weitere Küchengeheimnisse von seinem versierten Lehrherrn eingeweiht werden.

Eine tolle Leistung

