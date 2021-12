Weltkonferenz für Public Health: Zwei Preise gehen nach Pressbaum

Die zweite Weltkonferenz für Public Health (Öffentliche Gesundheit) fand Ende November unter dem Vorsitz von Malaysia online statt. Für die Psychotherapeutin, Lehrbeauftragte und Forschende an mehreren Universitäten und Fachhochschulen, Petra Heidler, bedeutete das zwei Nachtschichten am Computer. Belohnt wurde sie für ihren Einsatz und ihr aktives Mitwirken im Wissenschafts-Beirat der internationalen Konferenz mit einem Award für die beste Präsentation der gesamten Konferenz zum Thema „Ein langer Weg: Wirkt sich der Home Bias auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung in Deutschland aus“.

Eine weitere Auszeichnung ging an ihren Studenten Michael Grech, der ebenfalls in Pressbaum wohnt. Der Absolvent der Donau-Universität Krems „erhielt einen Preis für die beste Präsentation der Session zu unserem Forschungsthema „Long Covid und Rehabilitation - eine systematische Betrachtung“, freut sich Heidler. Die World Conference on Public Health 2021 (WCPH 2021) mit dem Fokus „Niemanden zurücklassen: Eine grundlegende Transformation des globalen Handelns für die Ziele für nachhaltige Entwicklung“ wurde aufgrund der Pandemie statt in Kuala Lumpur online in der malaysischen Zeitzone abgehalten. Mehr als 180 Forscher aus über 40 Ländern präsentierten dabei ihre Forschungsergebnisse.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„13 meiner Studierenden der Fachhochschulen Krems, St. Pölten und Burgenland sowie der Donau-Universität Krems haben daran teilgenommen. Ich bin superstolz, sie haben das so großartig gemeistert“, strahlt Petra Heidler.