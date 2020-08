Auch im Strandbad in Pressbaum blieb man von dem wechselhaften Wetter und den Auswirkungen der Coronakrise nicht verschont.

„Durch Corona haben wir etwa ein Drittel weniger Badegäste. Man merkt, die Leute haben Angst“, so der Pressbaumer Bademeister Senad Basic. Normalerweise wird sein Bad, das heuer die dritte Saison seit dem Neubau erlebt, an heißen Tagen von rund 600 Gästen besucht. Schlimmer als die coronabedingte Absenz ist aber die Witterung des diesjährigen Sommers. „Das Wetter war bisher ein Witz, das hat uns noch schlimmer hineingerissen als Corona“, so der beliebte Koordinator des Pressbaumer Bad-Teams.

Vier Praktikanten als Unterstützung

Vier Praktikanten unterstützen diesen Sommer das Stammteam zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen sowie bei der Betreuung von Kindergarten, Kinder-Sportcamps oder auch im Bereich Gartenarbeit und Reinigung. Bademeister Florian Kleinhagauer dazu: „Unsere Besucher sind zum Großteil sehr diszipliniert und achten von selber auf die Regeln. Nur selten müssen wir jemanden ermahnen.“ Dazu trägt auch der tolle Teamgeist der Mitarbeiter sowie die familiäre Atmosphäre zwischen Personal und Gästen bei, die diesen Badebetrieb besonders auszeichnet.

Auch Stadtrat Thomas Tweraser kann die Disziplin der Besucher bestätigen. „Jedes Mal, wo ich selbst im Bad war, gab es keine Probleme – Einzelfälle ausgenommen, die gibt es bekanntlich immer“.

Hinsichtlich des Kartenangebots ist ebenso schon fast wieder Normalität eingekehrt. Anfangs wurde das Angebot sehr klein gehalten. Mit den Lockerungen wurde schließlich auch das Kartenangebot wieder erweitert“, erklärt Tweraser. Über die Unterstützung der Praktikanten sei man vonseiten der Gemeinde sehr dankbar. „Der Aufwand an zusätzlichem Personal ist sehr plötzlich gekommen, das haben wir mit den Praktikanten, glaube ich, relativ gut gelöst“, so der Stadtrat. Erschwert wurde die Personalsuche aber auch dadurch, dass die Kurse für den Helferschein und Badewart aufgrund von Corona heuer ausgefallen sind. Für die zweite Hälfte des Sommers konnte aber trotz allem bereits eine Bademeisterin für das Pressbaumer Strandbad gefunden werden. Öffentliche Veranstaltungen im Bad sind heuer seitens der Gemeinde untersagt, im zugehörigen Bad-Restaurant Livingroom wird aber gerne auch privat gefeiert. Vor allem als Geburtstags-Location werden das Livingroom und die Küche der Pächter Gabi Fellner und Franz Bogner sehr geschätzt. Gabi Fellners Halbzeitbilanz zur Sommersaison: „Wir dürfen uns nicht beklagen, die Saison läuft sehr zufriedenstellend für uns.“ Auch das Angebot der Grilltische wird oft nachgefragt, Reservierungen dafür werden von Badegästen wie auch externen Besuchern vorgenommen.