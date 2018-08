Es ist wenige Minuten vor 9 Uhr, morgens. Eine kleine Schlange hat sich bereits vor dem Eingangsbereich des Purkersdorfer Wienerwaldbades gebildet. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel, nur noch wenige Minuten trennen die Badegäste von dem Sprung ins kühle Nass. 8.57 Uhr, der Bademeister hat ein Einsehen und begrüßt die Ungeduldigen mit einem fröhlichen „Guten Morgen“.

Bürgermeister Karl Schlögl und WIPUR-Geschäftsführer Werner Prochaska sind bereit für den großen Umbau im Wienerwaldbad. | Marlene Trenker

Sofort stürmen die Gäste ins Bad, belegen mit Handtüchern ihre Lieblingsplatzerl, einige verschwinden in den Kabinen, um wenig später daraus wieder aufzutauchen und gleich in das Wasser der modernen Becken einzutauchen. „Der Bodensprudel will heute noch nicht so recht funktionieren. Das Problem haben wir aber gleich behoben“, ist Werner Prochaska als Geschäftsführer der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) auch verantwortlich für den Betrieb des Wienerwaldbades. Er kennt jeden Winkel und jede Ecke ganz genau. Vor allem auch deshalb, weil ein großer Umbau bevorsteht.

Gebäude werden komplett erneuert

„Sobald wir den letzten Badetag absolviert haben, rollen die Bagger an“, will Prochaska keine Zeit verlieren, denn die ist bekanntlich Geld. Im Falle des Wienerwaldbades auch tatsächlich, denn zwischen September und Badebeginn im Frühjahr 2019 sollen die Gebäude komplett abgerissen und neu errichtet werden.

„Das Bad wurde zur Stadterhebung Purkersdorfs vor 50 Jahren eröffnet. Die Technik und die Becken wurden laufend auf dem neuesten Stand gehalten“, versichert Prochaska. Das Gebäude soll nun nachziehen. Es wird ebenerdig abgesenkt, sodass die Barrierefreiheit gegeben ist. Zusätzlich kommen noch Kabinen hinzu, der Sanitärbereich wird erweitert und nach Geschlechtern getrennt. Obendrein soll auch der Gastronomiebereich aufgewertet werden. „Die Terrasse wird großzügiger gestaltet“, erklärt Prochaska. Ein Beachvolleyball-Platz soll entstehen und auch von außerhalb ganzjährig zugänglich sein. Rund 2,8 Millionen Euro lässt sich die Stadtgemeinde den Neubau kosten.

Bademeister sind das Herz des Bades

Doch bis es so weit ist, heißt es, das Bade-Idyll noch auszukosten. Ein Kaffee mit Blick auf das fröhlich sprudelnde Wasser in den Becken lässt die Sorgen im Nu vergessen. Noch dazu ist Purkersdorf gesegnet mit dem Personal im Wienerwaldbad. Da gibt es nicht nur den singenden Bademeister, der den Badeschluss stets mit einer kleinen Einlage ankündigt, nein auch seinen Kollegen sieht man den Spaß am Beruf an. Ein Tag im Wienerwaldbad bietet Spannung und Entspannung zugleich.