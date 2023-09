Verspäteter Start in die Badesaison

Im Pressbaumer Strandbad ist die Badesaison bereits zu Ende. Seit vergangenem Wochenende ist das Bad geschlossen. Die Pressbaumer Kommunal GmbH (Pkomm), die für das Bad zuständig ist, informiert, dass seitens des Kartenverkaufs die heurige Badesaison besser verlaufen ist, als jene im vergangenen Jahr. Besonders viele Badegäste seien im Mai verbucht worden. „Der Juni war hingegen etwas schlechter als im Vorjahr, der Juli dafür stärker als 2022“, so die Pkomm. Aus der Rolle sei der August gefallen — dieser war im Vergleich zum Vorjahr schlechter besucht.

Über den Winter werden jetzt kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt, „wie zum Beispiel das Überholen der Badekabinen“, informiert die Pkomm.

Was übrigens von Jahr zu Jahr schwieriger wird, ist Personal für die Sommersaison zu finden. „Im Strandbad gibt es einen langjährigen Mitarbeiter der PKomm, der auch seit vielen Jahren als Bademeister eingesetzt wird. Ansonsten ist qualifiziertes Personal zu finden eher ein Glücksfall als Normalität“, weiß man seitens der Pkomm.

Die Kantinenpächter sind mit der Saison im Strandbad heuer grundsätzlich zufrieden. In der fünften Saison betreiben Gabi und Franz Bogner jun. heuer ihren „Living Room“ beim Bad, der auch Nichtschwimmern als beliebter Treffpunkt dient. „Die Monate Mai und Juni sind heuer nicht gut verlaufen, da die Temperaturen einfach zu niedrig für einen Badbesuch waren“, sagt Gabi Bogner. Außerdem habe sie gemerkt, dass viele Leute da auch noch auf ihren Urlaub gespart hätten und daher nicht ihr Geld im Bad ausgegeben haben. Mit den Monaten Juli und August ist Bogner allerdings zufrieden.

Während in Pressbaum das Strandbad geschlossen ist, darf in Purkersdorf und in Gablitz noch bis Mitte September geplanscht werden. Im Wienerwaldbad in Purkersdorf endet die Saison am kommenden Sonntag, 10. September. Laut Werner Prochaska, Geschäftsführer der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH), waren es mit Ende August heuer 38.984 Badegäste im Wienerwaldbad. „Stärkster Tag mit 1.304 Badegästen war heuer der 9. Juli, schwächster Tag mit nur einem Badegast der 16. Mai“, informiert Prochaska. So richtig begonnen hat die Badesaison aber heuer ohnehin erst ab Mitte Juni. „Normalerweise ist der Juni der stärkste Monat, was heuer wetterbedingt aber nicht der Fall war“, weiß der WIPUR-Geschäftsführer. Der Juli sei dafür überdurchschnittlich gewesen. Auch an den heißen Tagen unter der Woche sei das Purkersdorfer Bad gut besucht gewesen. „Unter dem Strich war es eine durchschnittliche Saison“, resümiert Prochaska.

Auch für das Bad-Buffet im Wienerwaldbad sei die Saison heuer im Wesentlichen durchschnittlich gelaufen. „Wenngleich hier die Herausforderungen aufgrund der massiv gestiegenen Einkaufspreise sowie der massiv erhöhten Personalkosten noch eine zusätzliche Dimension bekommen haben“, weiß Prochaska.

Was außerdem generell immer schlimmer wird, sei die personelle Situation. „Das ist aber mittlerweile in allen Betrieben so, da sind wir nicht allein“, meint der WIPUR-Geschäftsführer. In einem Saisonbetrieb für vier Monate würde das Personalthema die Betriebsleitung aber noch einmal vor eine größere Herausforderung stellen, überhaupt Personen zu finden, die noch arbeiten wollen. „Die Qualifikation kommt dann, wenn überhaupt, oft erst an zweite Stelle. Aber auch dieses Thema kennt man ja mittlerweile von vielen Betrieben. Leider dreht sich diese Spirale immer weiter nach unten — wir werden sehen, wie lange das noch so geht“, blickt Prochaska eher skeptisch in die Zukunft.

Pläne für das kommende Jahr gibt es für das Wienerwaldbad derzeit noch nicht. „Nach Abschluss der Badesaison wird sich die Geschäftsleitung der WIPUR GmbH mit den zuständigen Verantwortlichen in der Stadtgemeinde Purkersdorf an einen Tisch setzen, Bilanz über die abgelaufene Saison ziehen und dann die Themen für die nächste Saison besprechen und festlegen“, so Prochaska.

Im Wienerwaldbad Purkersdorf war der 9. Juli der besucherstärkste Tag. Foto: NÖN, Kristina Veraszto

In Gablitz wird ebenfalls noch bis Sonntag geschwommen, weshalb eine Bilanz laut Bürgermeister Michael Cech jetzt noch verfrüht wäre. Trotz allem kann er bereits eine erste Schätzung abgeben. „Die bisherigen Schätzungen lassen uns aber von einer durchschnittlichen Saison ausgehen. Leider ist eine Badebetrieb immer schwer abzuschätzen und hängt eben sehr vom Wetter ab“, sagt Cech und betont: „Wir hatten vor allem einen sehr verregneten Saisonstart und das ist immer schwer aufzuholen. Gefühlt war es ein heißer Sommer, aber immer unterbrochen von Regentagen.“

Für die kommenden Tage hofft der Ortschef noch auf schönes Wetter. „Für die verbleibenden Tage ist die Wettervorhersage sehr gut und ich habe schon zahlreiche Rückmeldungen bekommen, dass sich die Gäste über die zusätzliche Woche freuen. Aber es ist halt immer ein Glücksspiel, das sich in diesem Jahr ausgegangen ist.“ Das Buffet, das von der Pizzeria Antonello betrieben wird, hat auf jeden Fall noch geöffnet. „Der Buffetbetrieb lief wie jedes Jahr recht gut und durch das Angebot der Pizzeria Antonello im Bad gibt es ein großes Angebot von Pizzen über Snacks bis zu Salaten“, so Cech.

Fix ist auch, dass der Badebetrieb kommenden Sonntag, 10. September, eingestellt wird. „Eine kurzfristige Verlängerung ist nicht möglich, da wir uns für die Einwinterung einer externer Firma bedienen und die Termine sind alle fix gebucht“, erklärt der Bürgermeister. Bevor das Bad dann auf der Agenda der Angestellten abgehakt werden kann, gibt es noch eine Feedback-Runde. „Wir machen auch eine Feedback-Runde, ob es Probleme gegeben hat, ob wir etwas verbessern oder für die nächste Saison bedenken müssen“, schildert Cech abschließend.