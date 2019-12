Das neue Team der NEOS in Purkersdorf ist fixiert. „Wir sind fünf hoch motivierte und engagierte NEOS, zwei Frauen und drei Männer, die mit vielen frischen Ideen in den Wahlkampf gehen und so die Gemeindestube entstauben“, freut sich Finanzexperte Gerald Pistracher (39), der in der Gemeinde auf Listenplatz 1 steht. Auf den weiteren Plätzen befinden sich Katy Shields (38, Umweltökonomin), Reinhardt Seliger (39, Finanzmarktexperte), Christoph Angerer (45, selbständiger Texter und Konzeptionist) sowie Birgit Haiden-Pistracher (37, Marketing- und Kommunikationsmanagerin). Die NEOS möchten sich mit drei Kernthemen auseinandersetzen: Klimaschutz, Transparenz und Bürgerbeteiligung.

Im Bereich Klimaschutz soll Purkersdorf bis 2030 zur ersten CO2-neutralen Gemeinde in Österreich werden. „Purkersdorf versinkt im Schuldensumpf und es fehlt das nötige Budget für Infrastruktur, Klimaschutz, Kinderbetreuung und Schulen“, meint Pistracher zum Thema Transparenz. Für die Bahngründe in Unterpurkersdorf fordern die Neos ein Bürgermitspracherecht bei der Neugestaltung.