Wieder gibt es Kritik an einem Pressbaumer Bahnhof. Im Juli gab es Aufregung über die Tatsache, dass es beim Bahnhof Rekawinkel nach dem Umbau nur mehr einen Automaten gibt.

Früher war in dem Gebäude ein Imbiss. Es steht schon seit Jahren leer und ist sehr baufällig. | NOEN

Seit über drei Monaten ist der nördliche Zugang zum Bahnsteig 2 der ÖBB-Haltestelle Pressbaum wegen kaputter Stufen und eines bereits baufälligen Gebäudes gesperrt. „Dadurch ist für einen großen Teil der Bewohner der Karriegelsiedlung der kürzeste Zugang zur Bahnhaltestelle nicht möglich und erfordert große Umwege“, erklärt Vizebürgermeister Alfred Gruber.

Die Umwege sorgen für Unmut und Ärger bei der Bevölkerung am Karriegel. „Viele Bahnkunden überlegen, auf das Auto zu wechseln“, gibt Gruber an. Das wiederum führt zu einem vermehrten Verkehrsaufkommen, was in Pressbaum ohnehin jetzt schon ein sehr großes Problem ist.

Die Gemeinde hat bereits versucht zu handeln, jedoch bisher mit wenig Erfolg.

„Die Stadtgemeinde Pressbaum hat bereits vor einigen Wochen die Regionalleitung St. Pölten der ÖBB-Infrastruktur um rasche Abhilfe ersucht, aber bis heute keine Antwort erhalten“, erinnert sich der Vizebürgermeister. „Angeblich halten die ÖBB die seitlichen Zugänge für ausreichend und lehnen die Sanierung des Zugangs ab“, führt Gruber weiter aus. Die ÖBB waren für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.