Purkersdorfer Mandatare verfassen erneut Brief an ÖBB

Bereits im Zuge der Planungen rund um den Umbau der Bahnhaltestelle Purkersdorf Zentrum verfassten Purkersdorfs Gemeinderat einen Brief, in dem sie ihre Wünsche äußerten und u.a. eine zusätzliche barrierefreie Rampe forderten. Wegen genau dieser Rampe soll es erneut einen Brief geben, darüber haben sich nun die Stadträte in jüngster Sitzung verständigt.

Da die Rampe ein ausdrücklicher Wunsch der Purkersdorfer Politik ist und lediglich eine Ergänzung zu den bereits geplanten barrierefreien Zugangsmöglichkeiten ist, muss die finanzielle Mehrbelastung auch von der Stadtgemeinde getragen werden. „Die Rampe würde rund 1,2 Millionen Euro exklusiver 86.000 Euro Planungskosten. Die Rampe müsste aber die Gemeinde zahlen. Wenn wir aber kein Gesamtkonzept des Bahnhofsumbau haben, können wir auch nichts entscheiden“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler. Der Brief wird von allen Fraktionen mitgetragen und sollte laut Steinbichler bereits an die Verantwortlichen der ÖBB verschickt worden sein.