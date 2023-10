Park & Ride-Anlage in Tullnerbach-Pressbaum wird teurer

469.000 Euro - so viel kostet die Revitalisierung der Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum mehr, als vorab geplant. Gründe dafür sind die Wert- und Gleitanpassung der Preisbasis. Außerdem ist eine Drainage notwendig. Durch eine Kostenerhöhung um rund 11.000 Euro kann statt Asphalt eine versicherungsfähige Fläche mit Rasengittersteinen geschaffen werden. Einen Mehraufwand verursachte außerdem die Geologie des Untergrunds. Für die Gemeinde Tullnerbach belaufen sich die Mehrkosten auf 24.000 Euro.

Seitens der ÖBB betont Pressesprecherin Julia Krutzler, dass man sich bezüglich Mehrkosten in Abstimmung mit Land und Gemeinde befinde. „Grundsätzlich liegt all unseren Projekten eine Inflations-Prognose zu Grunde, die sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen jedoch bei laufenden Projekten erhöhen wird. Einzelne Kostenerhöhungen sind daher nicht ausgeschlossen, in welchem Umfang ist jedoch derzeit noch schwer abschätzbar“, so Krutzler.

Grundsätzlich liegt der Bahnhofsumbau, laut ÖBB, im Zeitplan. In der ersten Jahreshälfte wurde der nördliche Bahnhofsbereich inklusive Schotterbett und Schienen erneuert. „Jetzt arbeiten wir bis Jahresende im südlichen Bahnhofsbereich. Der neue Inselbahnsteig entsteht, der Personendurchgang kann baulich fertiggestellt und mit der Ausgestaltung begonnen werden“, informiert Krutzler. Ab Dezember 2023 werde der neue Personendurchgang zwar eingeschränkt nutzbar, aber noch nicht fertig sein. Die Arbeiten an Auskleidung und Ausstattung sind für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen. „Ab März 2024 bis zur geplanten Fertigstellung im Sommer wird der neue Bahnhofsvorplatz samt Bushaltestelle errichtet. Der Übergangssteg wird in dieser Phase abgetragen. Die Park & Ride- sowie die Bike & Ride-Anlagen entstehen“, berichtet die Pressesprecherin abschließend.