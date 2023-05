Feuerbrand rasch an Stadtgemeinde Purkersdorf melden

Ein Bakterium ruft Feuerbrand an Obstbäumen hervor. Die Krankheit ist hochinfektiös und kann auch in Purkersdorf vorkommen. Erstmals trat die Pflanzenseuche 1993 in Österreich auf und hat sich von Vorarlberg in alle Bundesländer ausgebreitet.

Zu den Wirtspflanzen des Feuerbrandes zählen Obstgehölze wie Apfel, Birne, Quitte, Mispel, Vogelbeere; Zier- und Wildgehölze wie Zwergmispelarten, Weißdorn und Rotdorn sowie der Feuerdorn, Mehlbeere, Speierling, Elsbeere, Felsenbirne, Schein- und Zierquitten, Zierapfel, Apfelbeere, Stranvesie, Wollmispel.

Die Übertragung erfolgt durch verseuchtes Pflanzenmaterial, Zugvögel, Regen, Wind und Insekten. Im Nahbereich kommt es auch immer wieder zu einer Ausbreitung der Erkrankung durch den Menschen (verseuchtes Schnittwerkzeug oder kontaminiertes Gewand.

Krankheitssymptome sind je nach Sorte und Klima unterschiedlich. Die Infektion erfolgt meist während der Blütezeit, Blätter und Blüten befallener Pflanzen welken sehr rasch und verfärben sich braun oder schwarz. Die Triebspitzen krümmen sich infolge des Wasserverlustes oft hakenförmig nach unten. Unter der Rinde eines befallenen Gehölzes ist das Holz meist rotbraun verfärbt und von klebrigem Bakterienschleim durchsetzt.

Gegen Ende der Vegetationsperiode kommt es zum Stillstand einer weiteren Ausbreitung der Bakterien. An den befallenen Zweigpartien bleiben auch während des Winters die abgestorbenen Blätter und eventuell geschrumpften Früchte hängen.

Keine Entschädigung für gerodete Pflanzen

Aufgrund seiner Gefährlichkeit ist Feuerbrand meldepflichtig. Verdächtige Pflanzen sind rasch der Feuerbrandbeauftragten der Gemeinde, Claudia Dörflinger (02231/63601/251 bzw. c.doerflinger@purkersdorf.at) zu melden. Es dürfen im Vorfeld keine Schnitt- oder Pflegemaßnahmen gesetzt werden. In begründeten Verdachtsfällen wird von der Feuerbrandbeauftragten der zuständige Sachverständige eingeschaltet. Dieser begutachtet kostenfrei die Pflanzen.

Wird Feuerbrand diagnostiziert, müssen die Pflanzen von geschultem Personal unter Einhaltung der entsprechenden Hygienebestimmungen gerodet und verbrannt werden oder der Pflanzenbesitzer führt die angeordneten Maßnahmen nach einer Einschulung selbst durch.

Die Sachverständige kontrolliert dann, ob die Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Entschädigung für gerodete Pflanzen gibt es keine.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.