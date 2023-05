Tullnerbacher lädt zu St. Pöltner Abend mit Gänsehaut-Feeling

Volksopern-Tenor, Regisseur und Entertainer Wolfgang Gratschmaier wird am Muttertag in seiner bereits seit neun Jahren im Theater des Balletts bekannten schwungvollen Art und Weise einen bunten Reigen der Unterhaltungskunst liefern. Für sein Frühjahrskonzert unter dem Motto "Gold und Silber" hat sich der Tullnerbacher auch heuer etwas Besonderes einfallen lassen.

Für diesen Abend hat er Sopranistin Elisabeth Schwarz, die in Berlin lebende Österreicherin mit indischen Wurzeln, Mezzosopranistin Neelam Brader und Volksopern-Kollegen Alexander Fritze eingeladen. Instrumental begleitet werden sie in bewährter Manier von Pianistin Angelika Ortner, die auch an der Purkersdorfer Musikschule unterrichtet.

Klassik trifft Unterhaltung

Der erste Teil ist klassisch gehalten, nach der Pause folgt ein mitreißendes Unterhaltungsprogramm. Dargeboten werden Operettenmelodien oder auch ein Stück aus dem Dschungelbuch, das derzeit Kassenschlager an der Volksoper ist. "Und mein Kollege Alexander Fritze, ein hervorragender Bass, singt My Way mit großem Gänsehaut-Feeling, er kommt dabei an das Original von Frank Sinatra heran", freut sich Gastgeber Gratschmaier, der ergänzt: "Der Abend bietet etwas für jüngere Mamas, reifere Mamas und auch Omas."

Das Europaballett wird mit zwei Polkas und einem Pas de Deux, choreografiert von Michael Kropf, auftreten. Zudem sind zwei lustige Choreografien von Artur Kolmakov garantiert, die für Vergnügen sorgen.

Mitglied des Kunstbeirats

Seit März ist Gratschmaier auch Mitglied des Kunstbeirats des Europaballetts. "Ich bin für Musiktheater zuständig, also Oper, Operette und Musical", so Gratschmaier, "und kehre damit nach St. Pölten zurück, wo ich meine Karriere am Stadttheater begann". Michael Fichtenbaum und Anastasia Irmiyaeva, die das Europaballett beziehungsweise dessen Sommerfestival leiten, freuen sich mit dem gesamten Team, dass der Kunstbeirat um das neue Genre Musiktheater und damit das Spektrum des Europaballetts erweitert wird.

Zur Veranstaltung

Muttertagskonzert "Gold und Silber", Sonntag, 14. Mai, 16.30 Uhr, Theater des Balletts, Oriongasse 4, St. Pölten. Tickets unter 02742/230 000 oder tickets@europaballett.at

