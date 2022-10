Region Purkersdorf: Bälle werden immer weniger

Die Ballsaison steht kurz bevor und auch in der Region Purkersdorf laden einige Bälle zum Tanzen ein.

Normalerweise hätte der Ball des Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz die Saison Mitte/Ende November eingeläutet, aufgrund der unsicheren Lage rund um die Corona-Pandemie entschied man sich hier aber, den Ball auch für heuer nicht durchzuführen.

Der Ball des Roten Kreuzes war 2019 ein großer Erfolg, heuer musste er wegen der Corona-Pandemie abermals abgesagt werden. Foto: Archiv

„Wir hätten entweder am 12. oder am 19. November den Ball veranstaltet und da hätten wir bereits Ende Juli zu planen beginnen müssen. Damals wusste aber keiner, wie es mit Corona und den etwaigen Maßnahmen weitergeht. Weil wir keine Planungssicherheit hatten, haben wir uns schweren Herzens für diesen Schritt entschieden“, erklärt RK-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann.

Auch das finanzielle Risiko wäre ein großes gewesen. „Rücktrittsklauseln konnte uns keine Band geben. Und auch die Tatsache, dass es wieder eine Besucherbeschränkung oder Maskenpflicht in Innenräumen gibt, kann aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden“, meint der Bezirksstellenleiter. Um den Ball durchführen zu können muss für Uhrmann sichergestellt sein, dass es keine Auflagen gibt.

FF-Ball nur ohne Beschränkung durchführbar

Dieselbe Meinung vertritt auch Michael Gindl, Kommandant der FF Purkersdorf. Gindl plant gemeinsam mit dem Kommando die Durchführung des Balls der FF Purkersdorf, der traditionell am Faschingssamstag die Ballsaison in Purkersdorf beendet. „Wir wissen zwar nicht, wie es mit Corona weitergeht, aber eine Durchführung des Balles ist nur ohne etwaige Einschränkungen denkbar“, sagt Gindl. Geplant wird daher wie vor der Corona-Pandemie.

Der Feuerwehrball ist übrigens der erste für Gindl als Kommandant, bisher konnte dieser wegen der Pandemie nicht abgehalten werden. Ändern wird sich für ihn aber deswegen nichts. „Wir haben den Ball in den vergangenen Jahren eigentlich auch gemeinsam als Kommando organisiert. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass der Ball endlich wieder stattfinden kann“, sagt der Feuerwehrkommandant, der gleichzeitig auch Kommandant des Feuerwehrabschnitts Purkersdorf ist. Im Zuge dieser Funktion kommen auch heuer einige Fixtermine auf Gindl zu.

Der Ball der FF Rekawinkel soll diese Ballsaison wieder stattfinden. Geplant ist er Anfang Februar im Stadtsaal Pressbaum. Auf etwaige Corona-Maßnahmen wird laut Kommandant Christopher Kerschbaum dementsprechend reagiert. „Sollten Maßnahmen kommen die eine Veranstaltung unrentabel machen, behalten wir uns eine Absage vor“, teilt er der NÖN mit. Einen Stichtag für die Entscheidung gibt es bis dato nicht. In den letzten Jahren besuchten durchschnittlich 250 Personen den Ball der Rekawinkler Feuerwehr.

Auch die Purkersdorfer Sportler veranstalten im kommenden Jahr wieder ihr beliebtes Sportlergschnas , das bestätigte etwa Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. „Sie haben für 17. Jänner bereits den Stadtsaal reserviert“, informiert er.

Auch einige Schulbälle sind wieder geplant, allerdings eher zum Ende des aktuellen Schuljahres. Die Abschlussklassen des BG/BRG Purkersdorf laden am 3. Juni zum Schulball in den Purkersdorfer Stadtsaal, die Maturanten des Gymnasiums Sacré Coeur am 16. Juni.

In Wolfsgraben gibt es etwa seit geraumer Zeit gar keinen Ball. Hier gab es früher jedoch eine lebendige Balltradition. Der Pfarrball, das Faschingsgschnas und bis 2009 auch der Glashüttenball der Volkspartei waren damals beliebte Termine im Veranstaltungskalender. „Leider sind diese Veranstaltungen teils aus mangelndem Interesse, teils durch Wegfall von geeigneten Lokalitäten immer wieder ,eingeschlafen‘“, erinnert sich Vizebürgermeister Christian Trojer.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.