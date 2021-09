Auf eine bunte Mischung aus iranischer, kurdischer und österreichischer Musik dürfen sich die Besucher der Bühne in Purkersdorf kommenden Samstag freuen, wenn die Band „Kurdophone“ die Bühne zum Beben bringen wird. „Der Kern unserer Musik besteht aus kurdischen, traditionellen Volksliedern. Diesen Kern bearbeiten wir mit unserer Musik und erschaffen ganz neue und freie Klänge“, erzählt Bassistin Helene Glüxam.

Drei Musiker von „Kurdophone“ stammen aus dem Iran, zwei davon mit kurdischem Hintergrund. „Sie haben diese Musik schon in ihrer Kindheit gehört und gespielt und diese hierher mitgebracht. Wir haben dann unsere unterschiedlichen Musikstile – von Klassik bis Jazz – miteingebracht und so ist unsere Musik entstanden“, schildert Glüxam. Bereits im Sommer 2019 waren die fünf bereits in Purkersdorf zu Gast. „Wir haben damals in der Musikschule Purkersdorf gespielt“, erzählt Glüxam, die selbst einen persönlichen Bezug zu der Musikschule hat. „Ich habe als Jugendliche Bass-Unterricht in der Musikschule genommen. Außerdem ist meine Mutter die Direktorin“, sagt sie. Auf das Konzert freuen sich die Musiker bereits seit eineinhalb Jahren. Wegen der Corona-Pandemie musste der Auftritt zwei Mal verschoben werden, am kommenden Samstag ist es nun aber soweit.