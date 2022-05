Region Purkersdorf: „Stehen hinsichtlich Bankfilialen gut da“

Werbung

Immer mehr Bankfilialen schließen ihre Pforten, in vielen Orten bleiben – wenn überhaupt – Bankomaten übrig. Besonders älteren Menschen macht dies zu schaffen.

Keine Probleme in dieser Hinsicht bemerkt Edmund Cvak, Obmann der NÖ Senioren in Purkersdorf. „Ich habe von keinem unseren Mitgliedern bemerkt, dass hier jemand Probleme hätte“, meint Cvak, merkt aber an, dass „wir in Purkersdorf hinsichtlich der Bankfilialen gut dran sind“.

„Da wir in Purkersdorf hinsichtlich der Anzahl an Bankfilialen gesegnet sind, helfen Bankberater im Notfall immer weiter.“ Traude Eripek, Vorsitzende des Pensionistenverbands

In Purkersdorf gibt es Standorte von vier Banken – Raiffeisenbank Wienerwald, Erste Bank, Volksbank und Bank Austria – und alle befinden sich am oder in der Nähe des Hauptplatzes.

Auch Cvak selbst hat keinerlei Probleme mit Automaten. „Ich bin kein Schalter-Kunde, außer es ist notwendig. Überweisungen tätige ich eigentlich alle online und Geld hebe ich beim Automaten ab.“

Ähnlich sieht die Lage Traude Eripek, Vorsitzende des Pensionistenverbands Bezirksorganisation Purkersdorf. „Soweit mir bekannt ist, gibt es bei der Bargeldbehebung kaum Probleme. Da wir in Purkersdorf hinsichtlich der Anzahl an Bankfilialen gesegnet sind, helfen Bankberater im Notfall immer weiter“, so Eripek.

Grundsätzlich bemerkt sie aber, dass viele ältere Menschen mittlerweile häufig mit Karte bezahlen. Vor allem bei höheren Beträgen.

„Viele haben inzwischen nur mehr einen gewissen Betrag im Börserl, alles darüber hinaus wird mit Karte gezahlt. Natürlich gibt es aber noch diejenigen, die am Anfang des Monats einen höheren Betrag abheben und dieses Geld dann nach und nach ausgeben“, weiß die Vorsitzenden der Pensionisten.

Weder eine Bankfiliale noch einen Bankomaten gibt es hingegen in Wolfsgraben. Probleme gibt es laut Bürgermeisterin Claudia Bock aber auch hier nicht. „Die ältere Generation ist mit der Geldbehebung weitestgehend vertraut. Mir sind dahingehend keine Rückmeldungen bekannt.“

In der Gemeinde Wolfsgraben gibt es aber immer wieder den Wunsch von Bürgern nach einem eigenen Bankomaten in der Gemeinde, weiß Bock. Derzeit ist die notwendige Frequenz an Behebungen in Wolfsgraben aber nicht gegeben.

