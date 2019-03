Auf dem Papier hat alles schon so schön ausgeshen, die Realität ist aber eine andere. „Der Umbau von Volksschule und Kinderhort binnen weniger Monate, geht sich unmöglich aus“, muss sich Bürgermeister Stefan Steinbichler eingestehen.

Die Volksschule und der Hort platzen aus allen Nähten. Daher hat die Stadtgemeinde einen Umbau vorgesehen. In einer ersten Etappe sollte die Volksschule umgebaut werden, in einer zweiten dann der Hort. Die Zentralgarderobe wird in der Volksschule aufgelöst und in die einzelnen Klassen dezentralisiert. Obendrein soll ein Speisesaal entstehen.

„Das alles beansprucht Platz und Zeit, weshalb beide Bauprojekte nicht parallel geführt werden können“, so Bürgermeister Steinbichler. Außerdem könne nur in der schulfreien Zeit gebaut werden, ergänzt Bildungsstadträtin Beatrix Kaukal. Der Hort werde dann im nächsten Sommer 2020 umgebaut. „In den neuen Gebäuden wird es auch Platz für Ganztagsklassen geben“, so Steinbichler.