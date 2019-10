Alles drehte sich um die neuesten Beautytrends am vergangenen Wochenende in München. NÖN-Style-Expertin Martina Reuter war ebenfalls vor Ort und moderierte auf den „Bunte Beauty Days“ gemeinsam mit Jorge Gonzalez und zeigte mit dem ehemaligen Laufsteg-Trainer bei „Germany’ next Topmodel“ und Juror bei „Let’s Dance“ die neuesten Trends.