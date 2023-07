Beschluss zu Mindestbauplatzgröße im Zentrum vertagt

Wieder war der Bebauungsplan auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung und wieder wurde beschlossen, dass das Thema noch einmal im Ausschuss behandelt wird. Denn wieder gab es Einwände von einem Zuhörer.

Konkret hätte beschlossen werden sollen, dass im Kerngebiet eine Mindestbauplatzgröße von 1.000 Quadratmetern vorhanden sein muss. Der Pressbaumer Rechtsanwalt Bernhard Mlynek war als Zuhörer bei der Sitzung dabei und kritisierte: „Ich habe schon viele Gemeinden baurechtlich beraten und ich kann auch nachvollziehen, dass man das Zentrum nicht 'zuhütteln' will. Aber 1.000 Quadratmeter Mindestbauplatzfläche sind schon eine sehr große Fläche. In anderen Wiener Umland Gemeinden sind es meistens zirka 700 Quadratmeter.“ Er selbst habe ein Grundstück samt Haus an der Hauptstraße und wäre von diesem Beschluss auch betroffen. „Komplizierter wird es außerdem, wenn bereits ein Gebäude auf einem Grundstück steht. Hier wäre dann eine Teilung kaum noch möglich“, gab Mlynek zu bedenken.

Der Pressbaumer Anwalt wies auch darauf hin, dass beispielsweise am Lastberg eine Mindestbauplatzgröße von 800 Quadratmetern vorgegeben sei. Er bot den Mandataren an, an der nächsten Ausschusssitzung teilzunehmen und das Thema noch einmal zu besprechen.

SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber hielt fest, dass die Angelegenheit noch einmal im Ausschuss aufbereitet werden soll. „Das Thema ist so komplex. Wir müssen uns die Zeit nehmen und es nochmal von A bis Z durchgehen. Keiner versteht, was du heute möchtest“, so Gruber zum zuständigen ÖVP-Stadtrat Friedrich Brandstetter. Dieser gab sich überrascht: „Die Empfehlung im Ausschuss zu diesem Beschluss war einstimmig.“ Er gab außerdem zu bedenken: „Sobald wir am Plan etwas ändern, wird immer jemand betroffen sein.“