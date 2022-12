Purkersdorfer Gesangstalent will hoch hinaus

Werbung

Vor zwei Wochen ging „NÖN sucht das größte Talent“ ins Finale. Unter den 13 Finalisten befand sich die 18-jährige Purkersdorferin Vanessa Weissenberger. Sie schaffte es mit ihrer Eigenkomposition „Ich wein für dich“ auf Platz fünf, die NÖN berichtete über das große Finale:

Den Song hat sie bereits unter ihrem Künstlernamen Vanaya veröffentlicht, auf Youtube ist sogar ein Musikvideo zu finden. Aber die junge Künstlerin hat noch Größeres vor.

Momentan besucht die 18-Jährige noch die letzte Klasse der BAfEP des Sacré Coeur Pressbaum. Nach ihrem Abschluss will sie sich ein Jahr für ihre Musik Zeit nehmen.

Die 18-jährige Purkersdorferin arbeitet mit ihrem Produzenten bereits an ihrer nächsten Single. „Emotional Dependency“ wird nächstes Jahr zu hören sein. Foto: Vanessa Weissenberger

„Ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung ich später gehen werde. Eventuell möchte ich die Ausbildung zur Gesangpädagogin machen“, erklärt die Jugendliche der NÖN. Sicher ist, dass sie bei ihrer Leidenschaft, der Musik, bleiben will.

Die 18-Jährige hat vor diesem Jahr schon zwei Mal bei „NÖN sucht das größte Talent“ teilgenommen. Diese, und auch die Teilnahme bei „The Voice“, hat die Lust am Performen in Vanessa erweckt. In diesem Jahr wollte sie die Chance nutzen, um ihr erstes eigenes Lied live auf der Bühne zu singen. „Es ist eine gute Möglichkeit, sich selbst zu präsentierten“, so Weissenberger.

Große Ambitionen für die nächste Zeit

Mittlerweile liebt die Schülerin es, auf der Bühne zu stehen. „Es ist toll, wenn das Publikum mit einem mitgeht und die Musik gut ankommt“, schildert die Jugendliche stolz. Sie würde sich freuen, auch in Zukunft wieder Konzerte geben zu können. Das Lampenfieber hat sie bereits abgelegt.

Bis jetzt ist „Ich wein für dich“ noch die einzige Single von Vanaya. Der NÖN hat die junge Sängerin allerdings verraten, dass sie schon an ihrem nächsten Song arbeitet. Bald will sie ihre zweite Single „Emotional Dependency“ veröffentlichen. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht, ihre Fans müssen für neue Musik auf jeden Fall auf das nächste Jahr warten. Trotz des englischen Titels will Vanaya aber bei deutschen Texten bleiben.

Vanessa Weissenbergers Musik ist unter ihrem Künstlernamen Vanaya auf allen üblichen Plattformen zu finden.

