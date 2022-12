Pressbaum wird zur Versorgungsstelle der Region

Werbung

Die Polizei-Dienststelle in Pressbaum wird zur zweiten Leuchtturm-Dienststelle nach Ober-Grafendorf im Falle eines Blackouts, das teilte Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler bei der Gemeinsam-Sicher-Infoveranstaltung in Purkersdorf mit. „Aufgrund der Lage und, dass es sich um eine moderne Dienststelle handelt, ist die Wahl auf Pressbaum gefallen“, begründet der Bezirkspolizeikommandant.

„Der Ankauf des Aggregates ist in die Wege geleitet und die Infrastruktur der Polizeiinspektion muss noch in kleinen Bereichen angepasst werden“, Gerhard Pichler

Neben der Versorgung des gesamten Sektors Purkersdorf – also der Dienststellen Purkersdorf, Mauerbach und Gablitz – wird auch ein Teil des Sektors Neulengbach, nämlich Neulengbach und Altlengbach, im Falle eines Stromausfalls abgedeckt werden. Für zwei bis drei Wochen können die cirka 75 Polizisten in Pressbaum versorgt werden. So werden dort Lebensmittel gelagert und eine sanitäre Infrastruktur bereitgestellt.

Derzeit laufen die Vorbereitungen dafür. „Der Ankauf des Aggregates ist in die Wege geleitet und die Infrastruktur der Polizeiinspektion muss noch in kleinen Bereichen angepasst werden“, teilt Pichler mit. Ab wann genau die Pressbaumer Dienststelle gerüstet sein wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Das sei, laut Pichler, abhängig vom Beschaffungsworkflow.

Erst heuer wurde die neue Polizei-Dienststelle in Pressbaum eröffnet. Foto: Nadja Büchler

Neben dem Thema Blackout referierte Pichler auch über die Pandemie. Der Bezirkspolizeikommandant gab Einblicke in die herausfordernde Arbeit der Polizisten während Corona. So seien zusätzlich zur normalen Arbeit auch unzählige Quarantäne-Überprüfungen durchgeführt worden.

Außerdem habe es beispielsweise Corona-Kontrollen in Lokalen gegeben. „Oftmals hatten die Leute auch eine kurze Zündschnur – beispielsweise bei Amtshandlungen. Hier gab es oft Beschwerden, weil angeblich der Mindestabstand nicht eingehalten wurde“, weiß Pichler.

Außerdem teilte er mit, dass eine sogenannte „Schnelle Interventionsgruppe“ mit derzeit Standorten in St. Pölten und Traiskirchen eingerichtet wurde. Diese soll die Polizisten an der Basis unterstützen.

