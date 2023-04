Michael Strozer ist nicht mehr Teilbezirksobmann für die Region

2015 wurde Michael Strozer zum neuen Teilbezirks-Obmann der ÖVP Purkersdorf gewählt. Kürzlich legte er dieses Amt zurück. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich denke, das ist eine gute Zeit, um aufzuhören“, sagt Michael Strozer im NÖN-Gespräch zu den Gründen. Er ist weiterhin in seiner Heimatgemeinde Mauerbach als Gemeinderat für die ÖVP aktiv und betreut dort vor allem die Gesunde Gemeinde. „Darauf will ich mich noch mehr konzentrieren und auch durch meinen Beruf als Direktor des Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg bin ich ausgelastet“, erklärt Strozer. Er bleibt außerdem auch Ansprechpartner für die Demenz-Region in der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“. Entgegen anders lautender Gerüchte bleibt Strozer auch ÖVP-Mitglied.

Auf seine Arbeit als Teilbezirksobmann ist der Mauerbacher stolz. „Ich denke, wir haben die Bezirkszusammenführung mit St. Pölten sehr gut über die Bühne gebracht. Mir war es auch immer wichtig, die Menschen zusammenzubringen und Probleme zu bereden“, sagt Strozer. So sei er auch daran beteiligt gewesen, dass der Notarzt-Stützpunkt in Purkersdorf erhalten bleibt.

Um einen neuen Teilbezirks-Obmann oder eine neue Teilbezirksobfrau müssen sich jetzt die Stellvertreter Wolfsgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock und Wirtschaftskammer-Purkersdorf-Obmann Andreas Kirnberger kümmern. „Mir tut der Rücktritt von Michael Strozer leid, er war immer sehr rege in seinen Tätigkeiten. Aber ich kann seine Beweggründe natürlich nachvollziehen“, sagt Claudia Bock. Gemeinsam mit Andreas Kirnberger will sie sich Ende April kurzschließen und dann eine Zusammenkunft einberufen. „Ich hoffe, wir finden eine gute und vor allem zukunftsträchtige Lösung“, so Bock.

