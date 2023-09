„Schulstraße“ in Purkersdorf wird geprüft

Schon seit Jahren gibt es Überlegungen, wie man das Schulchaos vor der Purkersdorfer Volkschule in den Griff bekommen könnte. Jetzt wurde im Gemeinderat ein Dringlichkeitsantrag gemeinsam von allen Parteien eingebracht. Um die Sicherheit des Schulweges zu erhöhen, soll im Bereich Schöffelgasse, Pummergasse (ab Karl Kurz-Gasse Richtung Alois Mayer-Gasse), Schwarzhubergasse und Alois Mayer-Gasse eine Schulstraße laut Straßenverordnung in der Zeit von 7 bis 8 Uhr verordnet werden.

Im nächsten Stadtrat sollen die notwendigen Planungsarbeiten beauftragt und die Kosten beschlossen werden. Da in der Schulstraße dann der Fahrzeugverkehr in der festgelegten Zeit verboten ist, sollen auch die Ausnahmen ausgearbeitet werden, damit auch diese behördlich genehmigt werden können. SPÖ-Gemeinderat Christian Röhrich gab zu bedenken, dass man bereits 2020 über ein Fahrverbot in der Schwarzhubergasse gesprochen habe. Seiner Meinung nach solle man sich aber lieber mit einer Begegnungszone anstatt eines Fahrverbotes auseinandersetzen.

Grünen-Gemeinderätin Sonja Wunderli gab zu bedenken, dass es nicht nur in der Früh sondern auch beim Abholen zu einem Verkehrschaos kommen würde. Nach einer längeren Diskussion wurde entschieden, dass man schlussendlich die Zeit von 7.15 Uhr bis 8 Uhr sowie die Zeit von 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr für ein Fahrverbot prüfen werde. Mit zwei Enthaltungen wurde der Antrag angenommen.